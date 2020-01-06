CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Sunday, January 5, 2020
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;24;Calm;0;88%
Arcata;Mostly clear;41;E;1;96%
Auburn;Clear;42;Calm;0;80%
Avalon;Clear;58;ENE;10;40%
Bakersfield;Mostly clear;46;E;6;82%
Beale AFB;Clear;40;N;3;91%
Big Bear City;Clear;25;NE;6;50%
Bishop;Clear;40;NNW;9;27%
Blue Canyon;Clear;35;N;5;41%
Blythe;Clear;51;NNW;11;51%
Burbank;Clear;51;Calm;0;51%
Camarillo;Clear;63;NE;14;24%
Camp Pendleton;Clear;52;E;4;74%
Campo;Clear;56;ENE;14;34%
Carlsbad;Clear;47;NNE;5;96%
Chico;Clear;39;Calm;0;86%
China Lake;Clear;38;SSW;9;79%
Chino;Clear;51;NNE;6;78%
Concord;Clear;46;Calm;0;85%
Corona;Clear;61;E;8;34%
Crescent City;Clear;43;E;6;92%
Daggett-Barstow;Clear;44;SW;6;65%
Edwards AFB;Clear;37;Calm;0;87%
El Centro;Clear;51;N;5;38%
Eureka;Mostly clear;41;Calm;0;89%
Fairfield;Clear;41;WSW;5;85%
Fresno;Fog;45;SSE;9;96%
Fullerton;Clear;55;N;1;76%
Hanford;Showers;45;S;3;100%
Hawthorne;Clear;55;Calm;8;68%
Hayward;Clear;45;SE;3;85%
Imperial;Clear;51;N;5;38%
Imperial Beach;Clear;52;WNW;4;82%
Lancaster;Clear;35;WNW;5;88%
Lemoore Nas;Fog;45;SSE;6;96%
Lincoln;Clear;39;NW;8;93%
Livermore;Clear;42;ESE;3;82%
Lompoc;Clear;50;N;12;57%
Long Beach;Clear;52;NW;5;82%
Los Alamitos;Clear;52;NW;5;82%
Los Angeles;Clear;56;Calm;0;61%
Los Angeles Downtown;Clear;56;Calm;0;61%
Madera;Fog;42;ESE;6;95%
Mammoth;Clear;28;SW;5;96%
Marysville;Clear;43;NW;5;82%
Mather AFB;Clear;45;NW;6;84%
Merced;Clear;49;NW;10;68%
Merced (airport);Clear;49;NW;10;68%
Miramar Mcas;Clear;48;NNE;5;82%
Modesto;Clear;49;WNW;9;73%
Moffett Nas;Mostly clear;47;NNW;6;92%
Mojave;Clear;37;NW;5;69%
Montague;Mostly cloudy;30;SE;3;85%
Monterey Rabr;Clear;48;Calm;0;86%
Mount Shasta;Clear;27;Calm;0;88%
Napa County;Clear;39;Calm;0;95%
Needles;Clear;53;NW;6;44%
North Island;Clear;56;NE;3;86%
Oakland;Clear;48;NNW;7;85%
Oceanside;Clear;47;NNE;5;96%
Ontario;Clear;51;NNE;6;78%
Oroville;Clear;41;WNW;5;79%
Oxnard;Clear;50;NE;7;56%
Palm Springs;Clear;66;NW;7;15%
Palmdale;Clear;35;Calm;0;84%
Paso Robles;Clear;42;Calm;0;88%
Point Mugu;Mostly clear;61;N;3;29%
Porterville;Mostly cloudy;48;SSE;6;89%
Ramona;Clear;39;Calm;0;92%
Redding;Clear;42;N;6;78%
Riverside;Clear;63;ENE;9;26%
Riverside March;Clear;55;NNE;10;33%
Sacramento;Clear;46;NW;8;82%
Sacramento International;Clear;41;NW;6;92%
Salinas;Clear;47;NNW;3;83%
San Bernardino;Clear;48;Calm;0;53%
San Carlos;Clear;48;Calm;0;87%
San Diego;Clear;56;NE;3;86%
San Diego Brown;Clear;48;ENE;5;82%
San Diego Montgomery;Clear;53;N;5;85%
San Francisco;Clear;49;NNW;8;80%
San Jose;Mostly clear;49;WNW;5;83%
San Luis Obispo;Clear;52;WNW;9;58%
San Nicolas Island;Clear;55;NW;21;74%
Sandberg;Clear;39;NNW;18;72%
Santa Ana;Clear;51;N;3;100%
Santa Barbara;Clear;61;NNE;18;21%
Santa Maria;Clear;55;N;14;44%
Santa Monica;Clear;61;NNW;8;31%
Santa Rosa;Clear;43;N;7;85%
Santa Ynez;Clear;50;WSW;7;46%
Santee;Clear;46;Calm;0;87%
South Lake Tahoe;Clear;25;Calm;0;71%
Stockton;Clear;50;NW;9;76%
Thermal;Clear;45;Calm;0;76%
Truckee-Tahoe;Clear;19;S;3;85%
Twentynine Palms;Clear;50;WNW;8;35%
Ukiah;Clear;38;Calm;0;92%
Vacaville;Clear;49;NNW;9;65%
Van Nuys;Clear;59;N;24;36%
Vandenberg AFB;Clear;52;NNE;18;55%
Victorville;Clear;41;N;7;83%
Visalia;Clear;45;SW;3;100%
Watsonville;Clear;41;W;3;88%
_____
Copyright 2020 AccuWeather