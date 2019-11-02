CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, November 1, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;41;Calm;0;30%
Arcata;Clear;46;E;2;80%
Auburn;Clear;53;Calm;0;35%
Avalon;Clear;62;WNW;3;49%
Bakersfield;Clear;57;ESE;5;25%
Beale AFB;Clear;51;Calm;0;33%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;9%
Bishop;Clear;38;WNW;6;17%
Blue Canyon;Clear;57;NE;3;14%
Blythe;Clear;52;W;6;6%
Burbank;Clear;61;Calm;0;17%
Camarillo;Clear;49;NE;3;65%
Camp Pendleton;Clear;57;NNE;3;50%
Campo;Clear;57;ENE;7;3%
Carlsbad;Clear;46;E;3;82%
Chico;Clear;55;ENE;3;32%
China Lake;Clear;45;SW;9;7%
Chino;Clear;60;NW;2;29%
Concord;Clear;53;ESE;3;41%
Corona;Clear;48;Calm;0;47%
Crescent City;Clear;44;SE;3;95%
Daggett-Barstow;Clear;46;NNW;3;6%
Edwards AFB;Clear;38;Calm;0;7%
El Centro;Clear;54;W;5;11%
Eureka;Clear;43;ENE;2;87%
Fairfield;Clear;42;Calm;0;45%
Fresno;Clear;55;Calm;0;43%
Fullerton;Clear;59;Calm;1;45%
Hanford;Clear;44;Calm;0;62%
Hawthorne;Clear;61;Calm;0;62%
Hayward;Clear;57;ENE;5;32%
Imperial;Clear;54;W;5;11%
Imperial Beach;Clear;48;NE;2;64%
Lancaster;Clear;35;WNW;5;11%
Lemoore Nas;Clear;47;WSW;7;35%
Lincoln;Clear;41;NE;3;65%
Livermore;Clear;49;E;3;39%
Lompoc;Clear;44;E;7;62%
Long Beach;Clear;63;N;3;51%
Los Alamitos;Clear;63;N;3;51%
Los Angeles;Clear;62;Calm;0;51%
Los Angeles Downtown;Clear;62;Calm;0;51%
Madera;Clear;51;NE;5;47%
Mammoth;Clear;45;NNW;3;37%
Marysville;Clear;49;Calm;0;49%
Mather AFB;Clear;48;NE;5;36%
Merced;Clear;46;Calm;0;60%
Merced (airport);Clear;46;Calm;0;60%
Miramar Mcas;Clear;53;NE;6;36%
Modesto;Clear;47;Calm;0;70%
Moffett Nas;Clear;49;Calm;2;50%
Mojave;Mostly clear;41;N;7;8%
Montague;Clear;38;Calm;0;39%
Monterey Rabr;Clear;51;ESE;6;40%
Mount Shasta;Clear;38;N;5;54%
Napa County;Clear;48;Calm;0;40%
Needles;Clear;58;W;9;7%
North Island;Clear;60;Calm;0;72%
Oakland;Clear;49;NW;3;50%
Oceanside;Clear;46;E;3;82%
Ontario;Clear;60;NW;2;29%
Oroville;Clear;54;E;5;43%
Oxnard;Clear;54;NNE;3;74%
Palm Springs;Clear;57;NNW;7;10%
Palmdale;Clear;40;SW;3;14%
Paso Robles;Clear;51;S;6;24%
Point Mugu;Clear;52;N;7;74%
Porterville;Clear;46;ESE;6;51%
Ramona;Clear;48;ESE;3;32%
Redding;Clear;53;Calm;0;36%
Riverside;Clear;63;E;3;7%
Riverside March;Clear;65;NE;10;3%
Sacramento;Clear;48;Calm;0;56%
Sacramento International;Clear;51;Calm;0;37%
Salinas;Clear;53;Calm;0;56%
San Bernardino;Clear;61;Calm;0;10%
San Carlos;Clear;52;Calm;0;46%
San Diego;Clear;60;Calm;0;72%
San Diego Brown;Clear;54;ENE;5;44%
San Diego Montgomery;Clear;60;Calm;0;37%
San Francisco;Clear;57;NW;3;37%
San Jose;Clear;56;SSE;5;36%
San Luis Obispo;Clear;47;E;5;45%
San Nicolas Island;Clear;59;W;10;89%
Sandberg;Clear;56;ENE;20;5%
Santa Ana;Clear;55;ESE;2;51%
Santa Barbara;Clear;48;Calm;0;65%
Santa Maria;Clear;51;Calm;0;34%
Santa Monica;Clear;57;ENE;3;80%
Santa Rosa;Clear;47;NW;3;53%
Santa Ynez;Clear;45;NE;3;33%
Santee;Clear;54;Calm;0;32%
South Lake Tahoe;Clear;29;Calm;0;49%
Stockton;Clear;51;ESE;5;42%
Thermal;Clear;46;Calm;0;41%
Truckee-Tahoe;Clear;28;Calm;0;43%
Twentynine Palms;Clear;52;N;4;5%
Ukiah;Clear;59;SE;3;54%
Vacaville;Clear;47;SW;3;47%
Van Nuys;Clear;62;W;3;13%
Vandenberg AFB;Clear;49;SE;6;72%
Victorville;Clear;40;WSW;4;26%
Visalia;Clear;46;Calm;0;67%
Watsonville;Clear;50;NNW;5;53%
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