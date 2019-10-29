CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, October 29, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;36;Calm;0;29%

Arcata;Clear;42;N;2;92%

Auburn;Clear;47;E;9;33%

Avalon;Clear;59;NW;8;31%

Bakersfield;Clear;55;E;6;32%

Beale AFB;Clear;52;NNE;6;27%

Big Bear City;Clear;36;WSW;5;16%

Bishop;Clear;27;NNW;6;33%

Blue Canyon;Clear;42;Calm;0;29%

Blythe;Clear;48;NW;3;11%

Burbank;Clear;60;WNW;7;14%

Camarillo;Clear;56;ENE;3;59%

Camp Pendleton;Clear;55;ENE;4;48%

Campo;Clear;38;ENE;9;27%

Carlsbad;Clear;47;Calm;0;70%

Chico;Clear;54;ENE;6;25%

China Lake;Clear;40;Calm;0;14%

Chino;Mostly clear;55;W;2;36%

Concord;Clear;50;SSW;7;37%

Corona;Clear;48;Calm;0;43%

Crescent City;Clear;44;Calm;0;95%

Daggett-Barstow;Clear;44;WNW;7;16%

Edwards AFB;Clear;40;SW;10;18%

El Centro;Clear;51;SW;5;16%

Eureka;Clear;42;Calm;0;89%

Fairfield;Mostly clear;46;SW;10;37%

Fresno;Clear;56;Calm;0;38%

Fullerton;Clear;58;Calm;1;50%

Hanford;Clear;51;NNW;6;50%

Hawthorne;Clear;61;Calm;6;66%

Hayward;Clear;50;ENE;6;39%

Imperial;Clear;51;SW;5;16%

Imperial Beach;Clear;62;NNE;3;53%

Lancaster;Clear;36;WNW;3;19%

Lemoore Nas;Clear;43;WNW;3;41%

Lincoln;Clear;41;E;7;52%

Livermore;Clear;48;ENE;3;35%

Lompoc;Clear;43;E;3;73%

Long Beach;Clear;63;Calm;0;55%

Los Alamitos;Clear;63;Calm;0;55%

Los Angeles;Clear;61;Calm;0;62%

Los Angeles Downtown;Clear;61;Calm;0;62%

Madera;Clear;45;Calm;0;73%

Mammoth;Clear;38;NNE;6;25%

Marysville;Clear;45;Calm;0;53%

Mather AFB;Clear;49;SE;4;38%

Merced;Clear;50;Calm;0;47%

Merced (airport);Clear;50;Calm;0;47%

Miramar Mcas;Clear;54;ENE;7;52%

Modesto;Clear;45;Calm;0;65%

Moffett Nas;Mostly clear;47;ENE;4;47%

Mojave;Partly cloudy;54;W;14;22%

Montague;Clear;35;SW;3;38%

Monterey Rabr;Clear;52;ESE;3;36%

Mount Shasta;Clear;42;Calm;0;27%

Napa County;Partly cloudy;41;Calm;0;50%

Needles;Clear;50;SW;9;9%

North Island;Clear;60;Calm;0;59%

Oakland;Partly cloudy;46;NW;3;63%

Oceanside;Clear;47;Calm;0;70%

Ontario;Mostly clear;55;W;2;36%

Oroville;Clear;51;ENE;3;42%

Oxnard;Clear;56;Calm;0;66%

Palm Springs;Clear;57;NNW;5;15%

Palmdale;Clear;41;SW;6;19%

Paso Robles;Clear;45;E;3;43%

Point Mugu;Clear;54;Calm;0;80%

Porterville;Clear;47;E;6;58%

Ramona;Clear;44;Calm;0;62%

Redding;Clear;45;W;5;35%

Riverside;Clear;56;ENE;3;21%

Riverside March;Clear;45;Calm;0;20%

Sacramento;Clear;47;Calm;0;49%

Sacramento International;Clear;52;SE;3;34%

Salinas;Clear;49;Calm;0;42%

San Bernardino;Clear;55;Calm;0;19%

San Carlos;Mostly clear;50;SW;5;29%

San Diego;Clear;60;Calm;0;59%

San Diego Brown;Clear;58;ENE;5;47%

San Diego Montgomery;Clear;58;Calm;0;47%

San Francisco;Mostly clear;53;NW;4;45%

San Jose;Mostly clear;54;WSW;3;40%

San Luis Obispo;Clear;47;ESE;6;70%

San Nicolas Island;Clear;59;WNW;14;89%

Sandberg;Clear;49;WNW;7;21%

Santa Ana;Clear;56;E;2;46%

Santa Barbara;Clear;50;Calm;0;71%

Santa Maria;Clear;50;Calm;5;65%

Santa Monica;Clear;58;Calm;0;38%

Santa Rosa;Mostly clear;44;Calm;0;50%

Santa Ynez;Clear;45;NNE;5;65%

Santee;Clear;52;W;5;57%

South Lake Tahoe;Clear;30;S;5;48%

Stockton;Clear;50;ENE;3;33%

Thermal;Clear;48;NNW;5;51%

Truckee-Tahoe;Clear;27;Calm;0;50%

Twentynine Palms;Clear;47;N;3;14%

Ukiah;Clear;53;N;5;27%

Vacaville;Clear;44;Calm;0;46%

Van Nuys;Clear;57;Calm;0;34%

Vandenberg AFB;Clear;45;ESE;3;76%

Victorville;Clear;44;SW;4;20%

Visalia;Clear;46;Calm;0;61%

Watsonville;Clear;49;NNW;5;42%

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