CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, October 22, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;50;NE;5;68%
Arcata;Fog;54;WSW;5;100%
Auburn;Clear;64;Calm;0;53%
Avalon;Clear;79;WNW;14;14%
Bakersfield;Clear;68;SSE;8;48%
Beale AFB;Clear;58;Calm;0;55%
Big Bear City;Clear;37;Calm;0;44%
Bishop;Clear;57;NW;8;21%
Blue Canyon;Clear;60;N;7;22%
Blythe;Clear;70;NW;7;19%
Burbank;Clear;75;N;5;21%
Camarillo;Clear;65;NNE;3;50%
Camp Pendleton;Clear;68;NE;2;37%
Campo;Clear;56;NE;6;27%
Carlsbad;Clear;61;Calm;0;39%
Chico;Mostly clear;72;N;9;37%
China Lake;Clear;61;SW;9;23%
Chino;Clear;67;NNW;3;37%
Concord;Clear;67;SSE;5;46%
Corona;Clear;72;N;2;25%
Crescent City;Clear;53;N;6;96%
Daggett-Barstow;Clear;65;WSW;6;17%
Edwards AFB;Clear;61;SW;10;20%
El Centro;Clear;71;WSW;4;18%
Eureka;Fog;54;NW;5;100%
Fairfield;Clear;58;N;6;60%
Fresno;Clear;67;NNE;3;50%
Fullerton;Clear;71;Calm;1;39%
Hanford;Clear;58;Calm;0;74%
Hawthorne;Clear;72;Calm;0;43%
Hayward;Clear;67;Calm;0;43%
Imperial;Clear;71;WSW;4;18%
Imperial Beach;Mostly clear;72;WNW;3;39%
Lancaster;Clear;60;W;7;33%
Lemoore Nas;Clear;64;WNW;5;40%
Lincoln;Clear;54;E;6;66%
Livermore;Clear;63;Calm;0;41%
Lompoc;Clear;56;Calm;0;64%
Long Beach;Clear;73;Calm;0;36%
Los Alamitos;Clear;73;Calm;0;36%
Los Angeles;Clear;73;Calm;0;42%
Los Angeles Downtown;Clear;73;Calm;0;42%
Madera;Clear;57;Calm;0;68%
Mammoth;Clear;48;N;7;95%
Marysville;Clear;62;Calm;0;67%
Mather AFB;Clear;61;Calm;0;54%
Merced;Clear;63;Calm;0;55%
Merced (airport);Clear;63;Calm;0;55%
Miramar Mcas;Clear;65;E;7;26%
Modesto;Clear;65;Calm;0;55%
Moffett Nas;Mostly clear;63;W;3;53%
Mojave;Clear;64;Calm;0;27%
Montague;Clear;53;NNW;5;76%
Monterey Rabr;Clear;62;ESE;6;47%
Mount Shasta;Clear;54;Calm;0;74%
Napa County;Clear;57;Calm;0;71%
Needles;Clear;77;W;10;13%
North Island;Clear;71;NW;3;36%
Oakland;Clear;63;NNE;3;56%
Oceanside;Clear;61;Calm;0;39%
Ontario;Clear;67;NNW;3;37%
Oroville;Clear;62;Calm;0;51%
Oxnard;Clear;66;Calm;0;62%
Palm Springs;Clear;80;NW;6;14%
Palmdale;Clear;62;W;10;27%
Paso Robles;Clear;62;NE;6;49%
Point Mugu;Clear;64;N;5;72%
Porterville;Clear;60;ESE;7;66%
Ramona;Clear;59;ESE;3;34%
Redding;Clear;76;NNW;9;38%
Riverside;Clear;72;Calm;0;27%
Riverside March;Clear;65;Calm;0;27%
Sacramento;Clear;63;Calm;0;59%
Sacramento International;Clear;61;W;3;59%
Salinas;Clear;62;Calm;0;64%
San Bernardino;Clear;73;SE;5;22%
San Carlos;Mostly clear;68;NNW;3;43%
San Diego;Clear;71;NW;3;36%
San Diego Brown;Clear;73;ESE;5;22%
San Diego Montgomery;Clear;70;ESE;3;26%
San Francisco;Clear;63;NNW;4;58%
San Jose;Mostly clear;69;SW;3;52%
San Luis Obispo;Clear;67;Calm;0;38%
San Nicolas Island;Clear;72;W;13;47%
Sandberg;Clear;65;NNW;10;26%
Santa Ana;Clear;68;N;2;47%
Santa Barbara;Clear;61;ENE;3;77%
Santa Maria;Clear;63;Calm;0;47%
Santa Monica;Clear;67;Calm;0;67%
Santa Rosa;Clear;60;Calm;0;59%
Santa Ynez;Clear;57;NE;3;54%
Santee;Clear;66;Calm;0;27%
South Lake Tahoe;Clear;37;SSW;5;66%
Stockton;Clear;65;W;5;48%
Thermal;Clear;68;NNW;6;40%
Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;69%
Twentynine Palms;Clear;68;W;6;19%
Ukiah;Clear;62;Calm;0;57%
Vacaville;Clear;62;SW;3;51%
Van Nuys;Clear;77;WNW;5;23%
Vandenberg AFB;Clear;57;ESE;5;60%
Victorville;Clear;64;WSW;4;21%
Visalia;Clear;61;Calm;0;66%
Watsonville;Clear;60;Calm;0;69%
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