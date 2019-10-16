CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, October 15, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;39;NNW;3;48%
Arcata;Partly cloudy;49;SE;4;90%
Auburn;Clear;61;Calm;0;33%
Avalon;Clear;74;NW;12;15%
Bakersfield;Clear;66;E;3;34%
Beale AFB;Clear;59;ENE;5;36%
Big Bear City;Clear;34;Calm;0;55%
Bishop;Clear;44;NW;8;30%
Blue Canyon;Clear;57;ESE;3;18%
Blythe;Clear;72;NW;4;24%
Burbank;Clear;72;WNW;7;30%
Camarillo;Clear;59;ENE;5;77%
Camp Pendleton;Clear;63;NNW;2;75%
Campo;Clear;54;Calm;0;48%
Carlsbad;Clear;60;Calm;0;86%
Chico;Clear;63;Calm;0;29%
China Lake;Clear;62;WSW;9;10%
Chino;Clear;70;WNW;3;42%
Concord;Clear;58;Calm;0;66%
Corona;Clear;63;Calm;0;59%
Crescent City;Fog;47;SSE;13;100%
Daggett-Barstow;Clear;68;Calm;0;24%
Edwards AFB;Clear;63;NNW;8;14%
El Centro;Clear;73;SW;4;30%
Eureka;Clear;46;SE;5;99%
Fairfield;Clear;55;S;6;61%
Fresno;Clear;68;Calm;0;35%
Fullerton;Clear;67;Calm;1;61%
Hanford;Clear;56;W;3;66%
Hawthorne;Clear;67;SE;5;72%
Hayward;Clear;56;Calm;0;80%
Imperial;Clear;73;SW;4;30%
Imperial Beach;Mostly cloudy;66;Calm;0;83%
Lancaster;Clear;54;NW;9;19%
Lemoore Nas;Partly cloudy;59;W;6;37%
Lincoln;Clear;48;E;7;66%
Livermore;Mostly clear;58;Calm;0;61%
Lompoc;Clear;50;Calm;0;89%
Long Beach;Clear;67;Calm;0;67%
Los Alamitos;Mostly clear;67;Calm;0;67%
Los Angeles;Clear;69;Calm;0;67%
Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;67%
Madera;Clear;58;NW;3;57%
Mammoth;Mostly clear;52;SSE;5;34%
Marysville;Clear;55;E;5;48%
Mather AFB;Clear;55;Calm;0;47%
Merced;Clear;63;NNW;3;47%
Merced (airport);Clear;63;NNW;3;47%
Miramar Mcas;Clear;61;Calm;0;77%
Modesto;Clear;62;Calm;0;55%
Moffett Nas;Clear;55;Calm;5;81%
Mojave;Clear;63;NNW;9;16%
Montague;Clear;52;Calm;0;25%
Monterey Rabr;Cloudy;54;Calm;0;80%
Mount Shasta;Clear;43;Calm;0;55%
Napa County;Clear;52;SE;6;76%
Needles;Clear;79;W;7;15%
North Island;Mostly clear;66;Calm;0;93%
Oakland;Clear;52;WNW;4;85%
Oceanside;Clear;60;Calm;0;86%
Ontario;Clear;70;WNW;3;42%
Oroville;Clear;59;E;5;41%
Oxnard;Clear;60;N;5;89%
Palm Springs;Clear;79;NNW;6;22%
Palmdale;Clear;64;WSW;6;16%
Paso Robles;Clear;62;NNW;5;43%
Point Mugu;Partly cloudy;60;N;6;89%
Porterville;Clear;60;SSE;3;53%
Ramona;Clear;57;Calm;0;59%
Redding;Clear;57;Calm;0;41%
Riverside;Clear;70;ENE;3;43%
Riverside March;Clear;61;Calm;0;50%
Sacramento;Clear;56;Calm;0;69%
Sacramento International;Clear;58;Calm;0;47%
Salinas;Cloudy;55;NW;3;86%
San Bernardino;Clear;70;Calm;0;28%
San Carlos;Clear;54;NW;6;78%
San Diego;Mostly clear;66;Calm;0;93%
San Diego Brown;Clear;62;Calm;0;93%
San Diego Montgomery;Clear;66;SW;5;81%
San Francisco;Clear;54;WNW;6;77%
San Jose;Clear;57;NNW;6;89%
San Luis Obispo;Clear;52;Calm;0;89%
San Nicolas Island;Clear;60;WSW;8;85%
Sandberg;Clear;69;Calm;0;10%
Santa Ana;Clear;67;N;3;64%
Santa Barbara;Clear;55;Calm;0;92%
Santa Maria;Clear;53;S;5;85%
Santa Monica;Clear;64;Calm;0;86%
Santa Rosa;Mostly clear;48;Calm;0;92%
Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;93%
Santee;Clear;63;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;37;Calm;0;59%
Stockton;Clear;63;WNW;7;42%
Thermal;Clear;69;N;5;50%
Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;55%
Twentynine Palms;Clear;67;W;5;27%
Ukiah;Clear;56;Calm;0;57%
Vacaville;Clear;54;Calm;0;52%
Van Nuys;Clear;71;WNW;3;32%
Vandenberg AFB;Mostly clear;50;E;3;100%
Victorville;Clear;55;WNW;4;53%
Visalia;Clear;58;Calm;0;64%
Watsonville;Mostly cloudy;54;Calm;0;93%
_____
Copyright 2019 AccuWeather