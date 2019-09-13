CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Thursday, September 12, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;63;ESE;7;33%
Arcata;Clear;60;NNE;4;83%
Auburn;Clear;73;Calm;0;41%
Avalon;Clear;72;N;7;51%
Bakersfield;Clear;80;SE;3;37%
Beale AFB;Clear;71;Calm;0;45%
Big Bear City;Clear;45;Calm;0;56%
Bishop;Clear;69;S;10;20%
Blue Canyon;Clear;67;ENE;3;27%
Blythe;Clear;87;NNW;5;20%
Burbank;Clear;73;SSE;3;70%
Camarillo;Fog;68;WNW;3;78%
Camp Pendleton;Clear;67;SW;3;87%
Campo;Clear;64;NE;5;40%
Carlsbad;Clear;63;NW;3;90%
Chico;Clear;77;Calm;0;23%
China Lake;Clear;73;W;5;13%
Chino;Clear;74;SSE;6;61%
Concord;Clear;76;Calm;0;37%
Corona;Clear;73;Calm;0;73%
Crescent City;Partly cloudy;60;NNW;12;89%
Daggett-Barstow;Clear;82;S;7;11%
Edwards AFB;Clear;74;NNW;6;12%
El Centro;Clear;86;WSW;5;21%
Eureka;Clear;60;NNE;5;82%
Fairfield;Clear;67;Calm;0;49%
Fresno;Clear;82;WNW;5;31%
Fullerton;Clear;72;NNW;3;73%
Hanford;Clear;79;NW;8;40%
Hawthorne;Clear;70;WSW;3;78%
Hayward;Clear;72;Calm;0;68%
Imperial;Clear;86;WSW;5;21%
Imperial Beach;Mostly clear;70;Calm;0;78%
Lancaster;Clear;70;WNW;13;20%
Lemoore Nas;Clear;75;WNW;12;36%
Lincoln;Clear;63;E;3;72%
Livermore;Clear;73;Calm;0;37%
Lompoc;Clear;63;ENE;3;75%
Long Beach;Clear;71;Calm;0;72%
Los Alamitos;Clear;71;Calm;0;72%
Los Angeles;Clear;71;Calm;0;75%
Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;75%
Madera;Clear;73;NNW;5;52%
Mammoth;Mostly clear;65;NNE;6;37%
Marysville;Clear;69;NNW;3;67%
Mather AFB;Mostly clear;75;NNE;3;43%
Merced;Clear;75;N;5;46%
Merced (airport);Clear;75;N;5;46%
Miramar Mcas;Clear;70;NNW;7;81%
Modesto;Clear;78;NW;5;39%
Moffett Nas;Clear;73;SW;5;52%
Mojave;Mostly cloudy;72;NNW;9;19%
Montague;Clear;67;NNE;8;28%
Monterey Rabr;Clear;75;NW;3;38%
Mount Shasta;Clear;59;Calm;0;49%
Napa County;Clear;68;SSE;5;48%
Needles;Clear;88;W;8;10%
North Island;Mostly clear;69;NNW;6;92%
Oakland;Clear;71;WNW;5;60%
Oceanside;Clear;63;NW;3;90%
Ontario;Clear;74;SSE;6;61%
Oroville;Clear;72;NNE;3;47%
Oxnard;Fog;65;WNW;6;96%
Palm Springs;Clear;91;NW;6;27%
Palmdale;Clear;73;S;9;18%
Paso Robles;Clear;77;Calm;0;33%
Point Mugu;Fog;65;NW;6;93%
Porterville;Clear;76;N;5;44%
Ramona;Clear;65;Calm;0;72%
Redding;Clear;73;NNE;5;29%
Riverside;Clear;77;NNW;3;53%
Riverside March;Clear;70;NW;3;47%
Sacramento;Clear;73;Calm;0;52%
Sacramento International;Clear;71;NE;3;54%
Salinas;Clear;73;Calm;0;47%
San Bernardino;Clear;78;E;3;37%
San Carlos;Clear;74;NNW;5;41%
San Diego;Mostly clear;69;NNW;6;92%
San Diego Brown;Clear;66;SSW;5;89%
San Diego Montgomery;Clear;68;NNW;7;87%
San Francisco;Clear;65;WNW;6;68%
San Jose;Clear;73;NNW;3;52%
San Luis Obispo;Clear;66;Calm;0;56%
San Nicolas Island;Clear;66;WNW;9;93%
Sandberg;Clear;74;Calm;0;22%
Santa Ana;Clear;69;N;3;85%
Santa Barbara;Showers;64;Calm;0;96%
Santa Maria;Clear;67;S;3;56%
Santa Monica;Clear;68;Calm;0;89%
Santa Rosa;Clear;68;Calm;0;54%
Santa Ynez;Clear;68;Calm;0;59%
Santee;Clear;70;WNW;3;77%
South Lake Tahoe;Clear;50;Calm;0;53%
Stockton;Clear;74;Calm;0;47%
Thermal;Clear;80;N;3;37%
Truckee-Tahoe;Clear;48;ESE;3;49%
Twentynine Palms;Clear;80;WSW;5;18%
Ukiah;Clear;70;Calm;0;42%
Vacaville;Clear;70;WSW;5;52%
Van Nuys;Clear;80;Calm;0;41%
Vandenberg AFB;Clear;62;SE;7;69%
Victorville;Clear;73;W;5;19%
Visalia;Clear;75;NW;6;49%
Watsonville;Clear;66;Calm;0;67%
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