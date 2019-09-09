CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, September 9, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;59;N;5;45%
Arcata;Partly cloudy;60;Calm;1;100%
Auburn;Clear;63;Calm;0;65%
Avalon;Clear;66;E;6;56%
Bakersfield;Clear;73;NE;3;40%
Beale AFB;Clear;69;ESE;8;56%
Big Bear City;Clear;43;Calm;0;52%
Bishop;Clear;60;Calm;0;23%
Blue Canyon;Clear;53;ENE;3;68%
Blythe;Cloudy;84;WSW;9;13%
Burbank;Clear;69;ESE;6;60%
Camarillo;Clear;64;SSE;5;74%
Camp Pendleton;Partly cloudy;66;ENE;3;85%
Campo;Clear;53;NE;5;76%
Carlsbad;Clear;61;Calm;0;89%
Chico;Cloudy;71;SW;5;53%
China Lake;Clear;73;SSW;8;29%
Chino;Mostly clear;68;SSW;5;68%
Concord;Clear;66;S;9;64%
Corona;Clear;66;Calm;0;74%
Crescent City;Mostly cloudy;61;S;7;100%
Daggett-Barstow;Clear;71;N;8;28%
Edwards AFB;Clear;68;SW;16;29%
El Centro;Clear;82;WNW;11;17%
Eureka;Partly cloudy;61;Calm;0;93%
Fairfield;Clear;64;SW;16;72%
Fresno;Clear;73;NW;7;52%
Fullerton;Clear;69;Calm;1;71%
Hanford;Clear;72;NW;9;54%
Hawthorne;Clear;71;Calm;0;58%
Hayward;Clear;63;S;3;80%
Imperial;Clear;82;WNW;11;17%
Imperial Beach;Clear;65;Calm;1;88%
Lancaster;Clear;67;W;17;38%
Lemoore Nas;Clear;68;NW;6;66%
Lincoln;Clear;68;SE;6;55%
Livermore;Clear;62;WSW;8;80%
Lompoc;Clear;58;W;7;90%
Long Beach;Clear;72;S;3;63%
Los Alamitos;Clear;72;S;3;63%
Los Angeles;Clear;70;Calm;0;67%
Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;67%
Madera;Clear;67;NW;6;62%
Mammoth;Partly cloudy;54;NW;8;71%
Marysville;Clear;67;SE;8;65%
Mather AFB;Clear;67;S;8;65%
Merced;Clear;64;Calm;0;69%
Merced (airport);Clear;64;Calm;0;69%
Miramar Mcas;Clear;63;E;3;77%
Modesto;Clear;67;NNW;5;52%
Moffett Nas;Clear;64;NNW;3;74%
Mojave;Clear;72;NW;26;15%
Montague;Mostly clear;60;N;9;57%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;63;SW;7;75%
Mount Shasta;Mostly cloudy;58;N;3;55%
Napa County;Clear;64;WSW;9;74%
Needles;Clear;90;WSW;14;10%
North Island;Clear;68;Calm;0;83%
Oakland;Clear;62;NNW;7;89%
Oceanside;Clear;61;Calm;0;89%
Ontario;Mostly clear;68;SSW;5;68%
Oroville;Clear;73;E;7;45%
Oxnard;Clear;66;SSE;3;77%
Palm Springs;Clear;85;NW;10;35%
Palmdale;Clear;70;W;20;25%
Paso Robles;Clear;63;NW;17;69%
Point Mugu;Clear;62;W;6;86%
Porterville;Clear;67;ESE;7;66%
Ramona;Clear;60;ENE;3;86%
Redding;Clear;69;SE;9;44%
Riverside;Clear;68;N;3;67%
Riverside March;Clear;63;Calm;0;92%
Sacramento;Clear;67;SSW;7;65%
Sacramento International;Cloudy;66;S;8;67%
Salinas;Clear;63;W;10;77%
San Bernardino;Clear;71;Calm;0;59%
San Carlos;Mostly clear;61;WNW;9;83%
San Diego;Clear;68;Calm;0;83%
San Diego Brown;Clear;62;Calm;0;89%
San Diego Montgomery;Clear;65;Calm;0;80%
San Francisco;Mostly clear;63;NW;10;78%
San Jose;Mostly clear;64;Calm;0;74%
San Luis Obispo;Clear;59;SW;7;80%
San Nicolas Island;Clear;66;NW;17;86%
Sandberg;Clear;58;NNW;25;55%
Santa Ana;Clear;67;SW;2;82%
Santa Barbara;Clear;65;ESE;3;80%
Santa Maria;Clear;59;Calm;0;80%
Santa Monica;Clear;67;NW;3;75%
Santa Rosa;Clear;64;NW;7;72%
Santa Ynez;Clear;54;SW;5;93%
Santee;Clear;64;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Clear;47;Calm;0;68%
Stockton;Clear;67;W;9;62%
Thermal;Clear;87;NNW;15;34%
Truckee-Tahoe;Clear;41;S;3;80%
Twentynine Palms;Clear;76;NNW;7;19%
Ukiah;Clear;61;S;3;75%
Vacaville;Clear;64;WSW;6;72%
Van Nuys;Clear;69;ESE;3;60%
Vandenberg AFB;Clear;56;N;16;96%
Victorville;Clear;64;WSW;8;39%
Visalia;Mostly cloudy;67;Calm;0;67%
Watsonville;Clear;61;NE;3;77%
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