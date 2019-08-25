CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, August 25, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;70;W;10;48%

Arcata;Clear;58;Calm;1;84%

Auburn;Clear;77;E;7;50%

Avalon;Clear;72;ESE;3;52%

Bakersfield;Clear;87;NW;6;41%

Beale AFB;Clear;80;SSE;9;50%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;57%

Bishop;Clear;77;S;7;19%

Blue Canyon;Clear;65;Calm;0;60%

Blythe;Clear;92;SW;14;44%

Burbank;Clear;72;ESE;8;70%

Camarillo;Clear;67;SW;3;78%

Camp Pendleton;Clear;70;N;2;83%

Campo;Clear;70;NE;5;46%

Carlsbad;Clear;68;NW;3;83%

Chico;Clear;86;SE;7;28%

China Lake;Clear;85;S;13;26%

Chino;Clear;72;SSE;8;72%

Concord;Clear;72;N;7;51%

Corona;Clear;71;WNW;7;80%

Crescent City;Mostly cloudy;57;S;13;96%

Daggett-Barstow;Clear;86;W;13;16%

Edwards AFB;Clear;78;SW;8;29%

El Centro;Clear;90;SE;10;52%

Eureka;Clear;55;Calm;0;89%

Fairfield;Clear;69;SW;18;64%

Fresno;Clear;86;NW;13;38%

Fullerton;Clear;72;NNW;5;78%

Hanford;Clear;86;NW;12;45%

Hawthorne;Mostly cloudy;69;W;3;80%

Hayward;Clear;63;NW;7;83%

Imperial;Clear;90;SE;10;52%

Imperial Beach;Clear;69;NE;2;87%

Lancaster;Clear;75;W;7;36%

Lemoore Nas;Clear;82;WNW;10;50%

Lincoln;Clear;79;SSE;8;44%

Livermore;Clear;70;W;3;60%

Lompoc;Clear;59;Calm;0;89%

Long Beach;Clear;72;NNW;5;75%

Los Alamitos;Clear;72;NNW;5;75%

Los Angeles;Clear;71;Calm;0;80%

Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;80%

Madera;Clear;81;NW;9;41%

Mammoth;Clear;70;ESE;6;35%

Marysville;Clear;77;SSE;9;55%

Mather AFB;Clear;74;SSE;7;55%

Merced;Clear;79;N;10;44%

Merced (airport);Clear;79;N;10;44%

Miramar Mcas;Clear;71;NNW;5;78%

Modesto;Clear;79;N;7;41%

Moffett Nas;Clear;66;NW;5;86%

Mojave;Clear;77;SW;9;41%

Montague;Clear;75;N;10;33%

Monterey Rabr;Cloudy;62;ESE;3;83%

Mount Shasta;Clear;63;Calm;0;67%

Napa County;Clear;64;N;3;80%

Needles;Clear;97;SSW;12;31%

North Island;Clear;70;WNW;5;87%

Oakland;Mostly cloudy;63;NW;8;77%

Oceanside;Clear;68;NW;3;83%

Ontario;Clear;72;SSE;8;72%

Oroville;Clear;82;ESE;7;39%

Oxnard;Clear;66;W;6;83%

Palm Springs;Clear;94;ENE;9;36%

Palmdale;Clear;80;SW;8;29%

Paso Robles;Clear;71;W;7;58%

Point Mugu;Mostly clear;64;W;3;93%

Porterville;Clear;83;ESE;8;56%

Ramona;Clear;70;NE;3;65%

Redding;Clear;83;Calm;0;45%

Riverside;Clear;74;W;5;63%

Riverside March;Clear;72;WNW;6;55%

Sacramento;Cloudy;74;S;3;53%

Sacramento International;Clear;75;SSE;8;53%

Salinas;Cloudy;60;NNW;3;92%

San Bernardino;Clear;78;WSW;3;49%

San Carlos;Fog;63;WNW;8;87%

San Diego;Clear;70;WNW;5;87%

San Diego Brown;Clear;69;Calm;3;80%

San Diego Montgomery;Clear;69;Calm;0;80%

San Francisco;Partly cloudy;61;WNW;9;66%

San Jose;Clear;66;NW;7;86%

San Luis Obispo;Clear;60;NW;6;86%

San Nicolas Island;Clear;67;Calm;0;93%

Sandberg;Clear;69;ESE;12;44%

Santa Ana;Mostly cloudy;68;NNW;4;85%

Santa Barbara;Clear;64;Calm;0;89%

Santa Maria;Clear;60;Calm;0;86%

Santa Monica;Cloudy;68;Calm;0;93%

Santa Rosa;Clear;57;SSE;5;96%

Santa Ynez;Clear;61;SW;3;82%

Santee;Clear;72;WNW;5;73%

South Lake Tahoe;Clear;61;Calm;0;64%

Stockton;Clear;75;NW;8;46%

Thermal;Mostly cloudy;93;ESE;12;45%

Truckee-Tahoe;Clear;54;Calm;0;66%

Twentynine Palms;Clear;86;N;11;49%

Ukiah;Clear;72;Calm;0;51%

Vacaville;Clear;77;SSW;3;44%

Van Nuys;Mostly clear;74;E;7;59%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;55;Calm;0;100%

Victorville;Clear;76;SW;8;41%

Visalia;Clear;82;WNW;7;57%

Watsonville;Mostly cloudy;61;Calm;0;89%

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