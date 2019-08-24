CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, August 24, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;65;Calm;0;38%

Arcata;Partly cloudy;56;SSE;3;92%

Auburn;Clear;77;ESE;7;46%

Avalon;Mostly cloudy;61;SE;7;93%

Bakersfield;Clear;85;N;3;28%

Beale AFB;Clear;77;SSE;6;56%

Big Bear City;Clear;46;Calm;0;39%

Bishop;Clear;82;SE;17;14%

Blue Canyon;Clear;69;NE;3;54%

Blythe;Clear;89;SSW;12;34%

Burbank;Clear;71;SE;8;70%

Camarillo;Clear;67;Calm;0;81%

Camp Pendleton;Partly cloudy;64;NE;2;91%

Campo;Clear;64;ENE;8;60%

Carlsbad;Mostly clear;64;Calm;0;83%

Chico;Clear;82;Calm;0;32%

China Lake;Clear;84;S;9;20%

Chino;Clear;67;ESE;7;78%

Concord;Clear;65;W;8;72%

Corona;Clear;68;W;5;78%

Crescent City;Clear;57;SSE;13;86%

Daggett-Barstow;Clear;84;W;14;18%

Edwards AFB;Mostly clear;79;WSW;8;19%

El Centro;Clear;88;SE;11;53%

Eureka;Mostly clear;54;SSE;3;90%

Fairfield;Clear;64;SW;25;77%

Fresno;Clear;86;NW;9;42%

Fullerton;Clear;68;SW;4;82%

Hanford;Clear;85;W;5;49%

Hawthorne;Clear;70;WSW;3;75%

Hayward;Clear;62;N;7;83%

Imperial;Clear;88;SE;11;53%

Imperial Beach;Clear;66;SSE;2;88%

Lancaster;Clear;75;W;10;30%

Lemoore Nas;Clear;82;NW;8;46%

Lincoln;Clear;75;SSE;10;56%

Livermore;Clear;65;WNW;8;75%

Lompoc;Clear;59;Calm;0;86%

Long Beach;Clear;70;SE;5;75%

Los Alamitos;Clear;70;SE;5;75%

Los Angeles;Clear;70;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;78%

Madera;Clear;78;WNW;6;57%

Mammoth;Clear;69;WNW;5;41%

Marysville;Clear;76;SSE;9;57%

Mather AFB;Clear;68;SE;7;72%

Merced;Clear;80;NW;6;53%

Merced (airport);Clear;80;NW;6;53%

Miramar Mcas;Clear;68;WSW;3;75%

Modesto;Clear;78;N;12;51%

Moffett Nas;Clear;65;N;7;80%

Mojave;Mostly clear;79;WSW;13;23%

Montague;Clear;74;N;9;36%

Monterey Rabr;Cloudy;62;ENE;5;77%

Mount Shasta;Clear;60;Calm;0;64%

Napa County;Clear;63;SSW;10;90%

Needles;Clear;97;S;12;25%

North Island;Clear;70;S;3;81%

Oakland;Clear;64;WSW;8;84%

Oceanside;Mostly clear;64;Calm;0;83%

Ontario;Clear;67;ESE;7;78%

Oroville;Clear;84;E;6;35%

Oxnard;Clear;66;W;6;83%

Palm Springs;Cloudy;92;NE;6;32%

Palmdale;Clear;73;ENE;6;35%

Paso Robles;Clear;63;Calm;0;80%

Point Mugu;Mostly clear;63;Calm;0;96%

Porterville;Clear;81;SSE;5;48%

Ramona;Clear;66;Calm;0;72%

Redding;Clear;82;Calm;0;45%

Riverside;Clear;71;W;3;65%

Riverside March;Clear;68;Calm;0;76%

Sacramento;Clear;68;SSW;9;69%

Sacramento International;Clear;69;SE;9;67%

Salinas;Cloudy;63;NW;7;80%

San Bernardino;Clear;73;W;5;59%

San Carlos;Partly cloudy;64;N;8;80%

San Diego;Partly cloudy;70;S;3;81%

San Diego Brown;Clear;66;Calm;5;83%

San Diego Montgomery;Clear;67;WSW;3;81%

San Francisco;Mostly clear;61;SW;8;87%

San Jose;Clear;66;W;3;77%

San Luis Obispo;Clear;61;NW;7;83%

San Nicolas Island;Clear;66;Calm;0;92%

Sandberg;Clear;67;E;11;41%

Santa Ana;Clear;67;SSW;4;85%

Santa Barbara;Clear;62;Calm;0;86%

Santa Maria;Clear;63;Calm;0;75%

Santa Monica;Clear;69;SW;3;89%

Santa Rosa;Clear;58;SE;5;93%

Santa Ynez;Clear;59;SSW;3;82%

Santee;Clear;68;WNW;5;77%

South Lake Tahoe;Clear;60;Calm;0;77%

Stockton;Clear;76;NW;8;55%

Thermal;Clear;92;SE;12;30%

Truckee-Tahoe;Clear;57;Calm;0;76%

Twentynine Palms;Clear;84;SSW;7;41%

Ukiah;Clear;73;SE;3;52%

Vacaville;Clear;73;SW;12;58%

Van Nuys;Clear;73;ESE;6;54%

Vandenberg AFB;Clear;57;Calm;0;94%

Victorville;Clear;71;SSW;7;39%

Visalia;Clear;78;SW;6;63%

Watsonville;Mostly cloudy;62;Calm;0;83%

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