CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, August 23, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;60;SE;5;51%

Arcata;Clear;56;SSE;5;89%

Auburn;Clear;77;E;7;50%

Avalon;Mostly cloudy;61;ESE;6;86%

Bakersfield;Clear;84;SSE;5;32%

Beale AFB;Clear;78;E;5;48%

Big Bear City;Clear;52;Calm;0;29%

Bishop;Clear;82;NW;9;25%

Blue Canyon;Clear;70;N;5;54%

Blythe;Clear;92;SSW;11;23%

Burbank;Mostly cloudy;67;S;6;81%

Camarillo;Cloudy;69;Calm;0;78%

Camp Pendleton;Cloudy;64;SSE;4;88%

Campo;Clear;58;NE;6;49%

Carlsbad;Cloudy;67;ENE;3;75%

Chico;Clear;81;Calm;0;24%

China Lake;Clear;85;SSW;14;27%

Chino;Clear;67;S;7;75%

Concord;Clear;73;Calm;0;56%

Corona;Clear;64;Calm;0;86%

Crescent City;Partly cloudy;53;Calm;0;92%

Daggett-Barstow;Clear;84;WNW;9;19%

Edwards AFB;Clear;76;SW;14;23%

El Centro;Clear;90;N;10;8%

Eureka;Clear;55;SSE;5;86%

Fairfield;Clear;71;SW;17;62%

Fresno;Clear;87;NW;5;44%

Fullerton;Mostly clear;67;ENE;3;80%

Hanford;Clear;78;WNW;3;66%

Hawthorne;Clear;68;ESE;6;72%

Hayward;Clear;63;NNW;3;80%

Imperial;Clear;90;N;10;8%

Imperial Beach;Partly cloudy;66;SE;6;83%

Lancaster;Clear;77;WSW;17;27%

Lemoore Nas;Mostly clear;78;WSW;5;47%

Lincoln;Clear;70;Calm;0;72%

Livermore;Clear;69;W;5;60%

Lompoc;Cloudy;59;WNW;5;93%

Long Beach;Cloudy;68;S;3;72%

Los Alamitos;Partly cloudy;68;S;3;72%

Los Angeles;Mostly clear;70;SE;3;70%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;70;SE;3;70%

Madera;Clear;77;WSW;3;68%

Mammoth;Clear;64;NNE;8;46%

Marysville;Clear;76;Calm;0;59%

Mather AFB;Partly cloudy;75;S;5;56%

Merced;Clear;80;Calm;0;55%

Merced (airport);Clear;80;Calm;0;55%

Miramar Mcas;Cloudy;69;Calm;0;70%

Modesto;Clear;82;NNW;6;45%

Moffett Nas;Clear;66;N;8;77%

Mojave;Clear;79;WSW;13;18%

Montague;Clear;69;N;15;52%

Monterey Rabr;Cloudy;62;SW;5;77%

Mount Shasta;Clear;66;N;3;53%

Napa County;Clear;63;S;5;90%

Needles;Clear;97;WSW;14;5%

North Island;Mostly cloudy;68;SE;6;78%

Oakland;Clear;65;NW;9;77%

Oceanside;Cloudy;67;ENE;3;75%

Ontario;Clear;67;S;7;75%

Oroville;Clear;82;ENE;3;46%

Oxnard;Cloudy;69;Calm;0;80%

Palm Springs;Cloudy;91;NW;12;13%

Palmdale;Clear;78;SW;8;17%

Paso Robles;Clear;71;SSW;6;62%

Point Mugu;Cloudy;68;S;5;89%

Porterville;Clear;79;S;4;57%

Ramona;Mostly cloudy;61;N;3;93%

Redding;Clear;85;NNW;6;27%

Riverside;Clear;66;W;5;77%

Riverside March;Clear;64;WNW;3;100%

Sacramento;Clear;76;Calm;0;55%

Sacramento International;Clear;78;S;7;57%

Salinas;Cloudy;61;NNW;8;86%

San Bernardino;Clear;68;W;6;69%

San Carlos;Partly cloudy;64;NNW;8;77%

San Diego;Mostly cloudy;68;SE;6;78%

San Diego Brown;Mostly cloudy;64;Calm;6;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;65;N;3;80%

San Francisco;Mostly clear;61;NW;9;80%

San Jose;Clear;66;NW;7;81%

San Luis Obispo;Cloudy;60;SSE;6;86%

San Nicolas Island;Fog;66;W;5;90%

Sandberg;Clear;66;S;12;48%

Santa Ana;Partly cloudy;67;SE;4;79%

Santa Barbara;Mostly cloudy;63;SE;7;96%

Santa Maria;Cloudy;61;S;6;86%

Santa Monica;Cloudy;69;Calm;0;83%

Santa Rosa;Clear;61;SSE;3;77%

Santa Ynez;Mostly cloudy;57;WSW;3;93%

Santee;Cloudy;64;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;58;SSW;3;71%

Stockton;Clear;80;W;8;44%

Thermal;Clear;94;NW;13;13%

Truckee-Tahoe;Clear;55;SSE;3;66%

Twentynine Palms;Clear;85;NNW;10;13%

Ukiah;Clear;73;Calm;0;56%

Vacaville;Clear;75;Calm;0;59%

Van Nuys;Partly cloudy;66;ESE;5;86%

Vandenberg AFB;Cloudy;57;Calm;0;100%

Victorville;Clear;71;SW;9;35%

Visalia;Clear;77;Calm;0;66%

Watsonville;Mostly cloudy;61;E;6;86%

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