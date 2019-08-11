CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Sunday, August 11, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Fog;38;WSW;3;100%
Arcata;Clear;56;E;2;91%
Auburn;Clear;59;Calm;0;76%
Avalon;Mostly clear;60;ESE;7;86%
Bakersfield;Clear;68;WNW;6;60%
Beale AFB;Clear;62;Calm;0;76%
Big Bear City;Clear;36;Calm;0;64%
Bishop;Clear;53;Calm;0;52%
Blue Canyon;Clear;51;ENE;3;60%
Blythe;Clear;80;S;8;31%
Burbank;Clear;65;ENE;3;84%
Camarillo;Clear;62;Calm;0;77%
Camp Pendleton;Cloudy;64;ENE;2;85%
Campo;Clear;52;NNE;5;76%
Carlsbad;Cloudy;65;Calm;0;86%
Chico;Clear;64;Calm;0;59%
China Lake;Clear;67;Calm;0;40%
Chino;Clear;63;NW;3;78%
Concord;Clear;63;S;9;75%
Corona;Clear;61;WSW;3;89%
Crescent City;Clear;53;Calm;0;96%
Daggett-Barstow;Clear;69;N;6;44%
Edwards AFB;Clear;67;SW;15;59%
El Centro;Clear;78;N;4;20%
Eureka;Mostly clear;56;ESE;3;88%
Fairfield;Clear;60;SW;14;86%
Fresno;Clear;68;NW;14;60%
Fullerton;Cloudy;66;ENE;3;83%
Hanford;Clear;68;NW;10;58%
Hawthorne;Clear;67;Calm;0;81%
Hayward;Cloudy;61;Calm;0;89%
Imperial;Clear;78;N;4;20%
Imperial Beach;Cloudy;65;WSW;1;91%
Lancaster;Clear;67;W;22;65%
Lemoore Nas;Clear;66;NNW;15;62%
Lincoln;Clear;55;NE;3;87%
Livermore;Mostly cloudy;61;Calm;0;86%
Lompoc;Showers;57;W;7;93%
Long Beach;Cloudy;67;SE;3;84%
Los Alamitos;Cloudy;67;SE;3;84%
Los Angeles;Mostly clear;67;Calm;0;84%
Los Angeles Downtown;Mostly clear;67;Calm;0;84%
Madera;Clear;63;NW;6;77%
Mammoth;Clear;46;SW;3;90%
Marysville;Clear;61;Calm;0;80%
Mather AFB;Clear;59;NNE;4;82%
Merced;Clear;62;N;7;83%
Merced (airport);Clear;62;N;7;83%
Miramar Mcas;Cloudy;69;SSW;3;72%
Modesto;Clear;63;NW;9;75%
Moffett Nas;Clear;63;WNW;3;77%
Mojave;Clear;70;NW;17;42%
Montague;Mostly clear;51;WSW;3;89%
Monterey Rabr;Fog;57;WNW;3;89%
Mount Shasta;Clear;44;Calm;0;92%
Napa County;Clear;52;Calm;0;100%
Needles;Clear;86;W;12;15%
North Island;Cloudy;68;Calm;0;81%
Oakland;Mostly cloudy;59;WNW;5;95%
Oceanside;Cloudy;65;Calm;0;86%
Ontario;Clear;63;NW;3;78%
Oroville;Clear;66;E;3;64%
Oxnard;Clear;62;E;5;86%
Palm Springs;Clear;78;Calm;0;38%
Palmdale;Clear;68;W;17;58%
Paso Robles;Clear;61;NW;10;80%
Point Mugu;Clear;62;S;4;93%
Porterville;Clear;64;E;9;80%
Ramona;Clear;54;Calm;0;82%
Redding;Clear;63;N;6;75%
Riverside;Clear;64;Calm;0;74%
Riverside March;Clear;56;Calm;0;96%
Sacramento;Clear;60;Calm;0;89%
Sacramento International;Clear;59;NNE;5;89%
Salinas;Showers;58;NNW;6;93%
San Bernardino;Clear;65;Calm;0;64%
San Carlos;Mostly cloudy;57;NW;6;95%
San Diego;Cloudy;68;Calm;0;81%
San Diego Brown;Cloudy;61;Calm;5;96%
San Diego Montgomery;Cloudy;65;NE;3;86%
San Francisco;Mostly cloudy;58;WNW;6;86%
San Jose;Cloudy;64;NNW;3;96%
San Luis Obispo;Showers;57;NW;3;96%
San Nicolas Island;Showers;60;WNW;20;93%
Sandberg;Mostly clear;57;NW;20;89%
Santa Ana;Mostly cloudy;65;ESE;3;86%
Santa Barbara;Clear;60;NE;5;89%
Santa Maria;Mostly clear;56;W;5;100%
Santa Monica;Clear;65;Calm;0;93%
Santa Rosa;Fog;55;Calm;0;100%
Santa Ynez;Mostly cloudy;57;Calm;0;93%
Santee;Mostly cloudy;63;Calm;0;87%
South Lake Tahoe;Clear;39;Calm;0;82%
Stockton;Clear;61;Calm;0;80%
Thermal;Clear;83;WNW;7;32%
Truckee-Tahoe;Mostly clear;36;Calm;0;93%
Twentynine Palms;Clear;71;NNW;7;31%
Ukiah;Clear;55;Calm;0;89%
Vacaville;Clear;59;Calm;0;86%
Van Nuys;Clear;66;E;5;81%
Vandenberg AFB;Fog;54;N;8;100%
Victorville;Clear;60;WSW;6;60%
Visalia;Clear;65;WNW;3;75%
Watsonville;Showers;58;Calm;0;93%
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