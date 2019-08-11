CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Sunday, August 11, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Fog;38;WSW;3;100%

Arcata;Clear;56;E;2;91%

Auburn;Clear;59;Calm;0;76%

Avalon;Mostly clear;60;ESE;7;86%

Bakersfield;Clear;68;WNW;6;60%

Beale AFB;Clear;62;Calm;0;76%

Big Bear City;Clear;36;Calm;0;64%

Bishop;Clear;53;Calm;0;52%

Blue Canyon;Clear;51;ENE;3;60%

Blythe;Clear;80;S;8;31%

Burbank;Clear;65;ENE;3;84%

Camarillo;Clear;62;Calm;0;77%

Camp Pendleton;Cloudy;64;ENE;2;85%

Campo;Clear;52;NNE;5;76%

Carlsbad;Cloudy;65;Calm;0;86%

Chico;Clear;64;Calm;0;59%

China Lake;Clear;67;Calm;0;40%

Chino;Clear;63;NW;3;78%

Concord;Clear;63;S;9;75%

Corona;Clear;61;WSW;3;89%

Crescent City;Clear;53;Calm;0;96%

Daggett-Barstow;Clear;69;N;6;44%

Edwards AFB;Clear;67;SW;15;59%

El Centro;Clear;78;N;4;20%

Eureka;Mostly clear;56;ESE;3;88%

Fairfield;Clear;60;SW;14;86%

Fresno;Clear;68;NW;14;60%

Fullerton;Cloudy;66;ENE;3;83%

Hanford;Clear;68;NW;10;58%

Hawthorne;Clear;67;Calm;0;81%

Hayward;Cloudy;61;Calm;0;89%

Imperial;Clear;78;N;4;20%

Imperial Beach;Cloudy;65;WSW;1;91%

Lancaster;Clear;67;W;22;65%

Lemoore Nas;Clear;66;NNW;15;62%

Lincoln;Clear;55;NE;3;87%

Livermore;Mostly cloudy;61;Calm;0;86%

Lompoc;Showers;57;W;7;93%

Long Beach;Cloudy;67;SE;3;84%

Los Alamitos;Cloudy;67;SE;3;84%

Los Angeles;Mostly clear;67;Calm;0;84%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;67;Calm;0;84%

Madera;Clear;63;NW;6;77%

Mammoth;Clear;46;SW;3;90%

Marysville;Clear;61;Calm;0;80%

Mather AFB;Clear;59;NNE;4;82%

Merced;Clear;62;N;7;83%

Merced (airport);Clear;62;N;7;83%

Miramar Mcas;Cloudy;69;SSW;3;72%

Modesto;Clear;63;NW;9;75%

Moffett Nas;Clear;63;WNW;3;77%

Mojave;Clear;70;NW;17;42%

Montague;Mostly clear;51;WSW;3;89%

Monterey Rabr;Fog;57;WNW;3;89%

Mount Shasta;Clear;44;Calm;0;92%

Napa County;Clear;52;Calm;0;100%

Needles;Clear;86;W;12;15%

North Island;Cloudy;68;Calm;0;81%

Oakland;Mostly cloudy;59;WNW;5;95%

Oceanside;Cloudy;65;Calm;0;86%

Ontario;Clear;63;NW;3;78%

Oroville;Clear;66;E;3;64%

Oxnard;Clear;62;E;5;86%

Palm Springs;Clear;78;Calm;0;38%

Palmdale;Clear;68;W;17;58%

Paso Robles;Clear;61;NW;10;80%

Point Mugu;Clear;62;S;4;93%

Porterville;Clear;64;E;9;80%

Ramona;Clear;54;Calm;0;82%

Redding;Clear;63;N;6;75%

Riverside;Clear;64;Calm;0;74%

Riverside March;Clear;56;Calm;0;96%

Sacramento;Clear;60;Calm;0;89%

Sacramento International;Clear;59;NNE;5;89%

Salinas;Showers;58;NNW;6;93%

San Bernardino;Clear;65;Calm;0;64%

San Carlos;Mostly cloudy;57;NW;6;95%

San Diego;Cloudy;68;Calm;0;81%

San Diego Brown;Cloudy;61;Calm;5;96%

San Diego Montgomery;Cloudy;65;NE;3;86%

San Francisco;Mostly cloudy;58;WNW;6;86%

San Jose;Cloudy;64;NNW;3;96%

San Luis Obispo;Showers;57;NW;3;96%

San Nicolas Island;Showers;60;WNW;20;93%

Sandberg;Mostly clear;57;NW;20;89%

Santa Ana;Mostly cloudy;65;ESE;3;86%

Santa Barbara;Clear;60;NE;5;89%

Santa Maria;Mostly clear;56;W;5;100%

Santa Monica;Clear;65;Calm;0;93%

Santa Rosa;Fog;55;Calm;0;100%

Santa Ynez;Mostly cloudy;57;Calm;0;93%

Santee;Mostly cloudy;63;Calm;0;87%

South Lake Tahoe;Clear;39;Calm;0;82%

Stockton;Clear;61;Calm;0;80%

Thermal;Clear;83;WNW;7;32%

Truckee-Tahoe;Mostly clear;36;Calm;0;93%

Twentynine Palms;Clear;71;NNW;7;31%

Ukiah;Clear;55;Calm;0;89%

Vacaville;Clear;59;Calm;0;86%

Van Nuys;Clear;66;E;5;81%

Vandenberg AFB;Fog;54;N;8;100%

Victorville;Clear;60;WSW;6;60%

Visalia;Clear;65;WNW;3;75%

Watsonville;Showers;58;Calm;0;93%

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