FG FT Reb
SAN ANTONIO Min M-A M-A O-T A PF PTS
Aldridge 34:57 12-20 7-8 6-14 2 5 32
DeRozan 36:22 8-16 4-4 1-5 1 3 20
Lyles 15:47 2-3 0-0 0-3 0 4 5
Forbes 23:40 4-8 1-2 0-1 1 1 11
Murray 24:29 5-11 2-3 0-5 2 1 13
White 27:26 4-9 3-4 1-4 7 2 12
Mills 24:19 3-9 0-0 0-3 1 1 8
Belinelli 17:02 3-4 0-0 0-1 0 1 8
Walker IV 13:28 2-4 1-2 0-1 0 1 6
Poeltl 13:03 2-3 2-2 0-5 3 3 6
Gay 9:24 0-2 0-0 1-2 0 1 0
Totals 240:00 45-89 20-25 9-44 17 23 121

Percentages: FG .506, FT .800.

3-Point Goals: 11-27, .407 (Belinelli 2-2, Forbes 2-5, Mills 2-8, Walker IV 1-1, Lyles 1-2, Murray 1-2, White 1-3, Aldridge 1-4).

Team Rebounds: 7. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 4 (Aldridge 2, Poeltl 2).

Turnovers: 11 (Aldridge 3, DeRozan, Forbes, Gay, Lyles, Mills, Murray, Poeltl, White).

Steals: 7 (Aldridge, DeRozan, Lyles, Murray, Poeltl, Walker IV, White).

Technical Fouls: None

FG FT Reb
NEW ORLEANS Min M-A M-A O-T A PF PTS
Ingram 34:07 6-22 8-11 0-3 2 2 22
Williamson 18:18 8-11 2-4 2-7 3 1 22
Favors 22:33 5-7 1-1 1-10 0 4 11
Ball 38:57 4-8 3-4 2-8 12 2 14
Holiday 35:01 4-11 3-4 1-2 4 2 12
Hart 25:20 3-6 2-2 0-5 1 4 10
Redick 22:08 3-5 3-3 0-0 1 1 10
Hayes 15:37 3-4 3-3 0-3 1 2 9
Moore 13:53 2-6 0-0 0-0 1 1 5
Jackson 7:39 0-1 0-0 1-1 0 0 0
Alexander-Walker 5:09 1-3 0-0 0-1 1 1 2
Melli 1:22 0-0 0-0 1-1 0 1 0
Totals 240:00 39-84 25-32 8-41 26 21 117

Percentages: FG .464, FT .781.

3-Point Goals: 14-36, .389 (Williamson 4-4, Ball 3-6, Hart 2-5, Ingram 2-8, Redick 1-3, Moore 1-4, Holiday 1-5, Jackson 0-1).

Team Rebounds: 9. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 3 (Hart, Hayes, Holiday).

Turnovers: 14 (Williamson 5, Ball 3, Ingram 2, Favors, Hart, Hayes, Redick).

Steals: 6 (Ball 3, Favors, Holiday, Ingram).

Technical Fouls: None

San Antonio 31 29 34 27 121
New Orleans 24 27 31 35 117

A_18,365 (16,867).