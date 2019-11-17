https://www.trumbulltimes.com/sports/other-sports/article/SWAC-Individual-Leaders-14841493.php
SWAC Individual Leaders
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Glass,Alabama A&M
|11
|474
|3,275
|297.7
|Morton,Prairie View
|8
|279
|2,291
|286.4
|Harper,Alcorn
|9
|283
|2,270
|252.2
|Hickbotto,Grambling
|10
|367
|2,262
|226.2
|Patrick,Ark.-Pine Bluff
|10
|272
|2,237
|223.7
|Johnson,Texas Southern
|9
|309
|1,889
|209.9
|Davis,Alabama St.
|9
|325
|1,865
|207.2
|Skelton,Southern U.
|11
|346
|2,090
|190.0
|Bryant,Mississippi Val.
|10
|417
|1,689
|168.9
___
|G
|PAT A
|FG
|FGA
|Pts
|Avg
|Bentley,Alabama A&M
|11
|0
|0
|0
|116
|10.5
|Tucker,Prairie View
|10
|0
|0
|0
|90
|9.0
|Pringle,Alcorn
|10
|0
|0
|0
|68
|6.8
|Garcia II,Texas Southern
|8
|21
|11
|13
|53
|6.6
|Porter,Ark.-Pine Bluff
|10
|0
|0
|0
|66
|6.6
|Skelton,Southern U.
|11
|0
|0
|0
|72
|6.5
|McCulloug,Alcorn
|10
|40
|9
|16
|65
|6.5
|Corey,Alabama A&M
|11
|47
|5
|9
|68
|6.2
___
|G
|Car
|RuYD
|Tds
|Yds Pg
|Bentley,Alabama A&M
|11
|251
|1,307
|17
|118.8
|Tucker,Prairie View
|10
|157
|1,065
|14
|106.5
|Porter,Ark.-Pine Bluff
|10
|162
|817
|10
|81.7
|Duffey,Alcorn
|9
|121
|651
|6
|72.3
|Skelton,Southern U.
|11
|150
|788
|12
|71.6
|Harper,Jackson St.
|10
|109
|685
|3
|68.5
|Benn,Southern U.
|11
|137
|727
|7
|66.1
|Bryant,Mississippi Val.
|10
|144
|637
|7
|63.7
|Hickbotto,Grambling
|10
|110
|613
|5
|61.3
|Gray,Alabama St.
|10
|143
|594
|2
|59.4
|Dominique,Grambling
|9
|96
|530
|4
|58.9
___
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Pts
|Harper,Alcorn
|9
|235
|147
|5
|2,113
|25
|168.9
|Patrick,Ark.-Pine Bluff
|10
|226
|142
|13
|2,207
|18
|159.6
|Morton,Prairie View
|8
|205
|122
|10
|1,841
|15
|149.3
|Glass,Alabama A&M
|11
|414
|256
|9
|3,328
|29
|148.1
|Johnson,Texas Southern
|9
|211
|124
|5
|1,705
|9
|136.0
|Davis,Alabama St.
|9
|263
|156
|12
|1,890
|19
|134.4
|Skelton,Southern U.
|11
|196
|117
|6
|1,302
|11
|127.9
|Hickbotto,Grambling
|10
|257
|156
|7
|1,649
|11
|123.3
|Ponder,Jackson St.
|10
|196
|106
|6
|1,264
|11
|120.7
___
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|Corley,Texas Southern
|10
|65
|970
|6.5
|Ibrahim,Alabama A&M
|10
|50
|898
|5.0
|Moore,Alabama A&M
|11
|55
|984
|5.0
|Ballard ,Ark.-Pine Bluff
|10
|49
|842
|4.9
|Jefferson,Alabama St.
|10
|42
|700
|4.2
___
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|Corley,Texas Southern
|10
|65
|970
|97.0
|Ibrahim,Alabama A&M
|10
|50
|898
|89.8
|Moore,Alabama A&M
|11
|55
|984
|89.5
|Ballard ,Ark.-Pine Bluff
|10
|49
|842
|84.2
|Jefferson,Alabama St.
|10
|42
|700
|70.0
|Miller,Ark.-Pine Bluff
|10
|40
|673
|67.3
|Blair,Alcorn
|10
|30
|640
|64.0
|Mullins,Prairie View
|10
|36
|598
|59.8
___
|G
|InG
|Yds
|TD
|IPG
|McWilliam,Grambling
|10
|6
|243
|3
|.6
|Cole,Alcorn
|10
|4
|49
|0
|.4
|Smith,Southern U.
|11
|4
|2
|0
|.4
|Harris,Prairie View
|9
|3
|33
|1
|.3
|Jenkins,Jackson St.
|10
|3
|0
|0
|.3
|Jones,Mississippi Val.
|10
|3
|35
|0
|.3
|Martin,Grambling
|10
|3
|77
|0
|.3
|Steele,Ark.-Pine Bluff
|10
|3
|47
|0
|.3
|Fletcher,Alabama A&M
|11
|3
|38
|0
|.3
|Portlock,Alabama A&M
|11
|3
|53
|0
|.3
___
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Ralph,Ark.-Pine Bluff
|10
|13
|156
|12.0
|Crabb,Alabama St.
|10
|14
|77
|5.5
___
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Littles,Jackson St.
|9
|14
|362
|25.9
|Gray,Alabama St.
|10
|14
|338
|24.1
|Tucker,Prairie View
|10
|15
|353
|23.5
|Quarles,Alabama A&M
|11
|24
|543
|22.6
|Morrison,Alcorn
|10
|15
|305
|20.3
|Hiliare,Alabama A&M
|9
|14
|283
|20.2
___
|G
|Punts
|Avg
|Craven,Alabama St.
|10
|54
|43.9
|McCulloug,Alcorn
|10
|46
|41.0
|Mendez,Grambling
|10
|51
|39.3
|Corey,Alabama A&M
|11
|53
|39.1
|Darbone,Prairie View
|8
|31
|38.0
|Read,Mississippi Val.
|10
|77
|37.4
|Pini,Ark.-Pine Bluff
|10
|54
|37.4
|Russo,Texas Southern
|9
|54
|36.7
|Gleaton,Jackson St.
|9
|35
|36.1
___
|G
|FG
|FGA
|Pct
|PG
|Garcia II,Texas Southern
|8
|11
|13
|.000
|1.38
|Salazar,Jackson St.
|10
|10
|16
|.000
|1.00
|McCulloug,Alcorn
|10
|9
|16
|.000
|.90
|Mendez,Grambling
|10
|8
|12
|.000
|.80
|Hanson,Alabama St.
|10
|7
|12
|.000
|.70
___
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Tucker,Prairie View
|10
|1,065
|98
|25
|353
|8
|188
|1,549
|154.90
|Bentley,Alabama A&M
|11
|1,307
|190
|0
|58
|0
|274
|1,555
|141.36
|Porter,Ark.-Pine Bluff
|10
|817
|189
|0
|0
|0
|176
|1,006
|100.60
|Duffey,Alcorn
|9
|651
|207
|0
|31
|0
|145
|889
|98.78
|Gray,Alabama St.
|10
|594
|42
|0
|338
|0
|163
|974
|97.40
|Corley,Texas Southern
|10
|0
|970
|0
|0
|0
|65
|970
|97.00
|Ibrahim,Alabama A&M
|10
|6
|898
|0
|48
|0
|56
|952
|95.20
|Moore,Alabama A&M
|11
|0
|984
|0
|38
|0
|58
|1,022
|92.91
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