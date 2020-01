OLD DOMINION 70, MIDDLE TENNESSEE 60

Sims 1-16 1-2 3, A.Green 3-10 2-4 10, Jones 2-6 3-5 9, Jackson 1-2 0-0 2, Lawrence 6-9 2-2 19, Scurry 2-3 1-2 5, Millin 2-7 1-4 7, Millner 2-4 0-0 5, Johnson 0-1 0-2 0. Totals 19-58 10-21 60.

OLD DOMINION (5-9)

Oliver 4-13 8-8 19, X.Green 6-10 1-2 14, Curry 1-4 6-6 8, Wade 9-13 3-6 21, Ezikpe 1-5 6-10 8, Carver 0-1 0-0 0, Pilavios 0-3 0-0 0, Reece 0-2 0-0 0. Totals 21-51 24-32 70.

Halftime_Old Dominion 35-17. 3-Point Goals_Middle Tennessee 12-35 (Lawrence 5-8, Jones 2-3, Millin 2-5, A.Green 2-7, Millner 1-2, Sims 0-10), Old Dominion 4-13 (Oliver 3-9, X.Green 1-2, Pilavios 0-2). Fouled Out_Millner, Carver. Rebounds_Middle Tennessee 23 (Jackson 7), Old Dominion 46 (Ezikpe 12). Assists_Middle Tennessee 13 (Sims 7), Old Dominion 10 (Wade 3). Total Fouls_Middle Tennessee 26, Old Dominion 16. A_5,541 (8,472).