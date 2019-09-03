National League Leaders
Published
THROUGH SEPTEMBER 2
BATTING
HOME RUNS
|
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Rendon, WAS
|122
|463
|103
|156
|.337
|Reynolds, PIT
|114
|409
|74
|137
|.335
|Yelich, MIL
|123
|469
|96
|153
|.326
|McNeil, NYM
|113
|428
|69
|138
|.322
|Marte, ARI
|130
|520
|90
|167
|.321
|Blackmon, COL
|119
|506
|100
|162
|.320
|Newman, PIT
|107
|402
|47
|126
|.313
|Bellinger, LAD
|135
|483
|106
|150
|.311
|Arenado, COL
|136
|518
|92
|161
|.311
|Ramos, NYM
|121
|409
|46
|122
|.298
|Story, COL
|125
|510
|100
|152
|.298
RUNS BATTED IN
|Bellinger, LAD
|44
|Yelich, MIL
|43
|Alonso, NYM
|43
|Suárez, CIN
|40
|Freeman, ATL
|38
|Arenado, COL
|36
|Acuña Jr., ATL
|36
|Bell, PIT
|35
|Donaldson, ATL
|34
|Muncy, LAD
|33
|Escobar, ARI
|33
STOLEN BASES
|Freeman, ATL
|114
|Rendon, WAS
|111
|Bell, PIT
|110
|Escobar, ARI
|110
|Arenado, COL
|107
|Bellinger, LAD
|103
|Alonso, NYM
|102
|Harper, PHI
|99
|Soto, WAS
|95
|Yelich, MIL
|93
SLUGGING PERCENTAGE
|Acuña Jr., ATL
|33
|Turner, WAS
|30
|Dyson, ARI
|28
|Yelich, MIL
|26
|Marte, PIT
|25
|Robles, WAS
|24
|Margot, SD
|19
|Story, COL
|19
|Wong, STL
|19
|Cain, MIL
|16
|Tatis Jr., SD
|16
ON-BASE PERCENTAGE
|Yelich, MIL
|.672
|Bellinger, LAD
|.658
|Rendon, WAS
|.639
|Blackmon, COL
|.587
|Alonso, NYM
|.585
|Arenado, COL
|.579
|Bell, PIT
|.579
|Marte, ARI
|.577
|Freeman, ATL
|.576
|Soto, WAS
|.573
RUNS SCORED
|Yelich, MIL
|.421
|Rendon, WAS
|.417
|Bellinger, LAD
|.414
|Rizzo, CHC
|.408
|Soto, WAS
|.403
|Reynolds, PIT
|.402
|Freeman, ATL
|.390
|McNeil, NYM
|.389
|Hoskins, PHI
|.384
|Marte, ARI
|.382
HITS
|Acuña Jr., ATL
|109
|Freeman, ATL
|107
|Bellinger, LAD
|106
|Rendon, WAS
|103
|Blackmon, COL
|100
|Story, COL
|100
|Bryant, CHC
|96
|Yelich, MIL
|96
|Marte, PIT
|95
|Soto, WAS
|94
BASES ON BALLS
|Marte, ARI
|167
|Blackmon, COL
|162
|Arenado, COL
|161
|Freeman, ATL
|159
|Acuña Jr., ATL
|158
|Albies, ATL
|158
|Rendon, WAS
|156
|Marte, PIT
|155
|Hosmer, SD
|153
|Yelich, MIL
|153
DOUBLES
|Hoskins, PHI
|104
|Grandal, MIL
|88
|Harper, PHI
|87
|Bellinger, LAD
|85
|Donaldson, ATL
|85
|Soto, WAS
|84
|Muncy, LAD
|82
|Freeman, ATL
|75
|Belt, SF
|74
|Yelich, MIL
|72
TRIPLES
|Blackmon, COL
|40
|Seager, LAD
|39
|Báez, CHC
|38
|Rendon, WAS
|38
|Albies, ATL
|37
|Bell, PIT
|37
|Pillar, SF
|35
|Bryant, CHC
|34
|Story, COL
|34
|Anderson, MIA
|33
|McNeil, NYM
|33
|Murphy, COL
|33
TOTAL BASES
|Escobar, ARI
|10
|Marte, ARI
|8
|Albies, ATL
|7
|Blackmon, COL
|7
|Eaton, WAS
|7
|Rosario, NYM
|7
|Ervin, CIN
|6
|Tatis Jr., SD
|6
|8 tied
|5
EARNED RUN AVERAGE
|Bellinger, LAD
|318
|Yelich, MIL
|315
|Freeman, ATL
|307
|Arenado, COL
|300
|Marte, ARI
|300
|Blackmon, COL
|297
|Rendon, WAS
|296
|Alonso, NYM
|292
|Escobar, ARI
|292
|Acuña Jr., ATL
|287
WON-LOST
|Ryu, LAD
|2.35
|Scherzer, WAS
|2.46
|Soroka, ATL
|2.54
|deGrom, NYM
|2.66
|Gray, CIN
|2.80
|Kershaw, LAD
|2.96
|Corbin, WAS
|3.20
|Castillo, CIN
|3.25
|Buehler, LAD
|3.28
|Flaherty, STL
|3.31
GAMES PITCHED
|Strasburg, WAS
|16-5
|Fried, ATL
|15-4
|Castillo, CIN
|14-5
|Hudson, STL
|14-6
|Kershaw, LAD
|13-4
|Buehler, LAD
|12-3
|Nola, PHI
|12-4
|Márquez, COL
|12-5
|Ryu, LAD
|12-5
|Ray, ARI
|12-7
SAVES
|Claudio, MIL
|73
|Kolarek, LAD
|67
|Chafin, ARI
|66
|Lorenzen, CIN
|65
|Stammen, SD
|65
|Suero, WAS
|65
|Báez, LAD
|63
|Guerra, MIL
|63
|Jackson, ATL
|62
|Ryan, CHC
|62
INNINGS PITCHED
|Yates, SD
|39
|Smith, SF
|30
|Doolittle, WAS
|28
|Iglesias, CIN
|28
|Hader, MIL
|27
|Jansen, LAD
|27
|Díaz, NYM
|25
|Vázquez, PIT
|24
|Neris, PHI
|23
|Jackson, ATL
|18
STRIKEOUTS
|Bauer, CIN
|186.2
|Strasburg, WAS
|179.0
|Bumgarner, SF
|176.2
|Corbin, WAS
|174.2
|Nola, PHI
|174.2
|Márquez, COL
|174.0
|Leake, ARI
|172.0
|Syndergaard, NYM
|170.0
|deGrom, NYM
|169.0
|Castillo, CIN
|166.0
COMPLETE GAMES
|Strasburg, WAS
|215
|deGrom, NYM
|214
|Corbin, WAS
|201
|Scherzer, WAS
|200
|Ray, ARI
|199
|Castillo, CIN
|198
|Nola, PHI
|194
|Buehler, LAD
|190
|Darvish, CHC
|183
|Flaherty, STL
|178
SHUTOUTS
|Buehler, LAD
|2
|Eflin, PHI
|2
|12 tied
|1
|Alcantara, MIA
|1
|Bauer, CIN
|1
|Corbin, WAS
|1
|Eflin, PHI
|1
|Hendricks, CHC
|1
|Leake, ARI
|1
|Matz, NYM
|1
|Mikolas, STL
|1
|Márquez, COL
|1
|Ryu, LAD
|1
|Syndergaard, NYM
|1