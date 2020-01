Florida A&M 65, Coppin St. 54

An.Robinson 5-13 0-0 12, Thomas 4-8 3-10 12, Clayton 4-13 2-6 11, I.Williams 2-8 0-0 6, Aa.Robinson 3-8 0-0 8, Medley-Bacon 0-2 1-3 1, James 1-2 1-4 4, Ring 0-0 0-0 0. Totals 19-54 7-23 54.

FLORIDA A&M (4-11)

Randolph 8-11 4-6 20, Jones 1-8 1-2 3, Reaves 3-6 2-2 9, Melton 1-5 1-2 4, Desir 6-8 1-2 13, Core 2-6 0-0 4, Myles 3-8 1-1 8, Moragne 1-2 2-2 4, Murray 0-0 0-0 0. Totals 25-54 12-17 65.

Halftime_Florida A&M 27-13. 3-Point Goals_Coppin St. 9-32 (I.Williams 2-6, Aa.Robinson 2-7, An.Robinson 2-8, James 1-2, Thomas 1-2, Clayton 1-7), Florida A&M 3-16 (Reaves 1-3, Melton 1-4, Myles 1-4, Jones 0-1, Core 0-4). Fouled Out_Aa.Robinson, Medley-Bacon. Rebounds_Coppin St. 27 (Medley-Bacon 7), Florida A&M 42 (Randolph 15). Assists_Coppin St. 8 (Clayton, Medley-Bacon 3), Florida A&M 9 (Randolph 6). Total Fouls_Coppin St. 16, Florida A&M 17. A_473 (9,639).