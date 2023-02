TOULOUSE, Francia (AP) — El Toulouse demostró ser letal en transición y sorprendió el domingo por 3-1 al Rennes, que es tercero, en la liga francesa.

El Rennes ha perdido tres de sus últimos cuatro encuentros de liga para perder terreno en la carrera para clasificar a la Liga de Campeones, mientras que el Toulouse se colocó a media tabla.

Los de casa abrieron el marcador a los 27 minutos con un contraataque de Rafael Ratao después de que el portero Steve Mandanda despejara al poste el tiro de Fares Chaibi.

Un minuto después el Toulouse capitalizó otro balón perdido de Arthur Theate para ampliar la ventaja con un disparo del extremo marroquí Zakaria Aboukhlal.

El delantero holandés Thijs Dallinga puso el 3-0 a los 37 minutos y llegó a ocho goles en la liga.

Rennes anotó un tanto de consolación a los 55 minutos con un autogol del central Anthony Rouault.

La jornada termina con los encuentros más tarde del Lyon vs. Lens, Lille vs. Strasbourg, Montpellier vs. Brest, Reims vs. Troyes, Angers vs. Auxerre, y Nantes vs. Lorient.

El campeón defensor Paris Saint-Germain vio recortada su ventaja en la cima a cinco unidades tras perder el sábado 3-1 con Mónaco.