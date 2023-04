CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Uno de los notorios cambios en Pumas con la llegada del entrenador argentino Antonio Mohamed al banquillo es el surgimiento del volante César Huerta, clave en los dos triunfos recientes del equipo.

Huerta dijo el jueves que espera mantener esa inercia positiva cuando Pumas enfrente al América el fin de semana para mantener a los universitarios con posibilidades de acceder a la repesca para la liguilla del torneo Clausura.

El volante por izquierda viene de marcar goles en las últimas dos fechas, además de repartir una asistencia y provocar una jugada que acabó en penal.

“Lo que ha cambiado es que se me ha abierto el arco. Antes hacía la jugada y me faltaba el toque final, pero ahora que ando fino hay que seguir alargando la racha”, dijo Huerta en una rueda de prensa. “Por ahora pienso más en el triunfo que en si me toca anotar, creo que esa debe ser la mentalidad”.

Huerta, de 22 años, arribó a Pumas el verano pasado procedente de Chivas donde tuvo poca oportunidad de juego. En su primer torneo, con Andrés Lillini en el banco, sólo jugó en un partido y con Rafael Puente, predecesor de Mohamed, inició lesionado los primeros dos. Jugó en la tercera fecha, pero fue expulsado.

Antes de la llegada de Mohamed, hace dos fechas, apenas sumaba cinco partidos como titular. Pero ha pasado a ser un consentido de la afición universitaria por su estilo vertical y por los dos goles que ha logrado.

“Son sensaciones inexplicables, había pasado por situaciones contrarias (abucheos) y ahora escuchar a todo el estadio cantar tu nombre es increíble, pero es el premio a tanta perseverancia que he puesto en el día a día”, agregó Huerta. “El trabajo siempre paga”.

Luego de los últimos triunfos, Pumas pasó de ser penúltimo a 12do, el último lugar con acceso a la repesca, pero el equipo cierra el torneo visitando primero al América y luego al Monterrey, que marchan segundo y primero, respectivamente, en la clasificación.

“Es fútbol y en el fútbol todo puede pasar, lo hemos visto en muchos momentos debemos aprovechar que venimos en racha ganadora”, indicó Huerta. “Es un partido importante por lo que nos jugamos”.

América, con sus 30 puntos, todavía no está clasificado a la liguilla directa y aun aspira a desplazar del primer puesto al Monterrey (34), aunque parece complicado que lo pueda lograr.

El equipo dirigido por el argentino Fernando Ortiz es el único con apenas una derrota en el torneo y también presume de la mejor ofensiva con 34 goles anotados.

“Lo afrontamos con responsabilidad sabiendo lo que nos estamos jugando, a la afición le puedo decir que de mí esperen queme para el alma porque es lo que menos se merece esta institución por su historia”, agregó Huerta. “Y como dijo el “Turco” (Mohamed), ¿porqué no ilusionarnos?”

En otros encuentros: Tigres-Puebla, Necaxa-Atlas, Mazatlán-Monterrey, Tijuana-León, Pachuca-San Luis, Chivas-Cruz Azul, Toluca-Juárez y Santos-Querétaro.