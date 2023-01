NUEVA YORK (AP) — El pítcher de los Medias Blancas de Chicago Mike Clevinger es sujeto de una investigación de las Grandes Ligas debido a una acusación de violencia doméstica.

Olivia Finestead reveló las acusaciones el martes, por medio de una publicación en Instagram. El derecho de 32 años y que tiene seis años en la liga, acordó firmar por una temporada y 12 millones de dólares como agente libre el 4 de diciembre.

“La MLB abrió una investigación tras conocer las acusaciones”, indicó el equipo en un comunicado. “Los Medias Blancas no tenían conocimiento de las acusaciones o de la investigación cuando lo firmaron. Los Medias Blancas no emitirán otro comentario hasta que lleguen a una conclusión en el proceso de investigación de la MLB”.

Sam Levinson, uno de los agentes de Clevinger, no respondió a una petición de comentario.

Finestead se identificó como la madre del hijo de Clevinger y aseguró que el pelotero tiene otros dos hijos con otras mujeres. Publicó imágenes de marcas en su cuerpo, junto a un comentario en el que denuncia que las lesiones sucedieron como resultado de una agresión.

"Me lanzó una iPad cuando estaba embarazada”, dijo la mujer, quien añadió: “finalmente me fui cuando me estranguló”.

“Mike Clevinger, realmente te mereces un infierno, me mantuve callada por casi un año y continúas abusando del niño discretamente”, señala el texto, y asegura que Clevinger “le escupió" al bebé.

The Athletic reportó que Finestead había dicho que le notificó a la MLB sus acusaciones el verano pasado.

The Associated Press usualmente no identifica a las víctimas de violencia doméstica o agresión sexual, a menos de que acuerden ser mencionadas o hablen públicamente de sus acusaciones como lo hizo Finestead.

Clevinger tiene marca de 51-30 y efectividad de 3.39 con Cleveland (2016-20) y San Diego (2021-22). Tuvo foja de 0-1 en dos aperturas con los Padres en la postemporada.

El pítcher de los Dodgers Trevor Bauer fue suspendido dos campañas por al MLB en abril bajo las políticas de violencia doméstica de la MLB tras una investigación que inició en julio del año pasado. Un recurso de arbitraje redujo la suspensión a 194 encuentros el mes pasado y los Dodgers dieron de baja al ganador del Cy Young.

La suspensión le costó a Bauer más de 37 millones de su contrato de 102 millones y tres años que terminaba en la campaña 2023.