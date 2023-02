First Period_None. Penalties_Kaliyev, LA (High Sticking), 9:23; Edler, LA (Hooking), 17:41.

Second Period_1, Los Angeles, Kempe 27 (Lizotte), 9:20 (sh). 2, Los Angeles, Kaliyev 10 (Danault, Arvidsson), 12:35 (pp). 3, Los Angeles, Walker 3 (Arvidsson, Danault), 18:41. 4, Los Angeles, Roy 7 (Byfield, Kempe), 19:14. Penalties_Girgensons, BUF (Cross Checking), 2:28; Anderson, LA (Hooking), 8:14; Buffalo bench, served by Olofsson (Too Many Men on the Ice), 12:28; Fiala, LA (Tripping), 14:09.

Third Period_5, Los Angeles, Arvidsson 14 (Durzi, Danault), 5:14 (pp). 6, Buffalo, Cozens 18 (Olofsson, Mittelstadt), 10:16. 7, Buffalo, Krebs 7 (Mittelstadt, Olofsson), 15:09 (pp). Penalties_Krebs, BUF (Hooking), 3:51; Arvidsson, LA (Slashing), 13:21; Cozens, BUF (Roughing), 14:05; Iafallo, LA (Roughing), 14:05.

Shots on Goal_Buffalo 5-11-13_29. Los Angeles 7-10-11_28.

Power-play opportunities_Buffalo 1 of 5; Los Angeles 2 of 3.

Goalies_Buffalo, Anderson 8-7-2 (28 shots-23 saves). Los Angeles, Copley 17-3-1 (29-27).

A_17,025 (18,230). T_2:26.

Referees_Dan O'Rourke, Corey Syvret. Linesmen_Caleb Apperson, Julien Fournier.