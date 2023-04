L.A. Dodgers 9, San Francisco 1

E_Crawford (2). DP_Los Angeles 0, San Francisco 1. LOB_Los Angeles 2, San Francisco 8. 3B_Outman (3). HR_Betts (2), Muncy 2 (3), Flores (2). SB_Villar (1), Outman (2).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Urías W,3-0 6 4 1 1 2 8 Vesia 2-3 3 0 0 0 2 Almonte 1 0 0 0 0 0 Jackson 1 1-3 0 0 0 0 3

San Francisco Webb L,0-3 6 6 4 4 1 6 Ta.Rogers 2-3 0 1 1 1 0 Hjelle 2 1-3 4 4 4 0 5

Almonte pitched to 3 batters in the 8th.

HBP_Almonte (Villar).

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Brian Knight; Second, Alex Tosi; Third, Alex MacKay.

T_2:31. A_35,232 (41,915).