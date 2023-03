Los Jaguars de Jacksonville tendrán de vuelta al veterano cornerback Tre Herndon por un año, la decisión más reciente para mantener gran parte del equipo que los llevó al campeonato de la División Sur de la Conferencia Americana.

Herndon acordó los términos de su contrato el sábado y se espera que firme el nuevo acuerdo la próxima semana.

Herndon recibirá un salario garantizado de 2,6 millones de dólares en el 2023, de acuerdo con una persona que habló en condición de anonimato con The Associated Press debido a que no dieron a conocer los detalles.

Herndon fue titular un encuentro la temporada anterior y un cornerback níquel. Terminó con 34 tacleadas, cinco quiebres de pase y una recuperación de balón perdido.

Seguramente los Jags aún así elegirán un cornerback con alguna de sus nueve selecciones del Draft del próximo año, pero se espera que Herndon compita por el papel de níquel. Ha sido titular en 30 duelos en cinco campañas en la NFL, todas con Jacksonville.

Herndon se une al safety suplente Andrew Wingard, un destacado jugador de equipo especiales, y el cornerback Tevaughn Campbell, entre los jugadores que el gerente general Trent Baalke volvió a firmar la semana pasada.