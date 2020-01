Wooster defeats CHS

The Christian Heritage boys’ basketball team lost to Wooster, 57-41, on Friday.

Nate Brinkman scored 14 points and Derrick Coleman chipped in with 11 for coach Tyler Greenwood’s club.

CHS

Dinari Bien-Aime - 0 points

Nate Brinkman - 14 points

Ethan Haggerty - 4 points

Charlie Bohn - 0 points

Caleb Haggerty - 0 points

Tom Packevicz - 2 points

Duncan Wang - 0 points

Josh Botelho - 8 points

Derrick Coleman - 11 points

Wooster

Donte Thomas - 21 points

Theo Ser - 0 points

Ben Rushford - 9 points

Ryan Capozocca - 0 points

Lorenzo Lauria - 2 points

Ethan Kramer - 14 points

Owen Tackas - 0 points

Kai Burridge - 10 points

Sky Jasenaski - 0 points

Harrison Day - 1 point

Travis Zuckerman - 0 points

Patty Tivo - 0 points