Wentz no cuestiona a los Eagles por tomar a Jalen Hurts

La decisión de los Eagles de Filadelfia de seleccionar a Jalen Hurts en la segunda ronda del draft ha sido uno de los temas más discutidos de la NFL en los últimos 10 días.

Carson Wentz no es de los que cuestionan la decisión.

“Me emociona sumarlo al equipo”, dijo Wentz el lunes. “Sé lo importante que es la posición de quarterback y lo importante que es la dinámica para mí y los demás en la sala. He contado con la bendición no solo de tener increíbles quarterbacks, sino increíbles seres humanos y amigos conmigo en esa sala. Realmente pasamos muchas cosas juntos. Me emociona que llegue y crear una competencia realmente buena y saludable, un ambiente desafiante para todos nosotros”.

Los Eagles tomaron al wide receiver de TCU Jalen Reagor en la primera ronda y utilizaron la selección 53 en otro quarterback en lugar de sumar otra arma en la ofensiva para ayudar a su estelar pasador. En el tercer día del reclutamiento colegial el equipo se abasteció de veloces receptores y adquirió al explosivo Marquise Goodwin en un canje con los 49ers, además de tomar a John Hightower, de Boise State en la quinta ronda y a Quez Watkins, de Mississippi, en la sexta.

El running back de Ohio State J.K. Dobbins estaba disponible al momento en que el jefe de personal Howie Roseman optó por Hurts. Dobbins fue reclutado dos selecciones después por Baltimore, que tuvo el mejor ataque terrestre de la NFL en 2019.

“Si fuera a cuestionar a Howie y a la gerencia ahora, realmente me estaría cuestionando a mí mismo”, dijo Wentz, quien firmó una extensión por cuatro años y 128 millones de dólares hace un año. “Cuando firmé ese contrato, realmente fue mi manera de demostrar que confío y creo en lo que estamos haciendo en Filadelfia y que ellos confían y creen en mí, así que no tengo más que confianza y estoy emocionado de empezar a trabajar”.

Hurts se transfirió de Alabama a Oklahoma después de perder la titularidad a manos de Tua Tagovailoa y fue segundo en la votación al Trofeo Heisman del año pasado, al pasar para 3.851 yardas con 32 touchdowns. Los Eagles intentarán desarrollar sus habilidades para, tal vez, utilizarlo de distintas maneras a la ofensiva.