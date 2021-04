Washington 121, Detroit 100

Percentages: FG .440, FT .739.

3-Point Goals: 9-27, .333 (F.Jackson 3-6, Ellington 2-4, J.Jackson 2-5, Stewart 1-1, Joseph 1-3, Sirvydis 0-1, Grant 0-3, Bey 0-4).

Team Rebounds: 5. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 6 (Grant 2, Stewart 2, J.Jackson, Plumlee).

Turnovers: 18 (J.Jackson 5, Grant 4, Okafor 2, Bey, Cook, Ellington, Joseph, Plumlee, Sirvydis, Stewart).

Steals: 7 (Joseph 3, Lee 2, Bey, Grant).

Technical Fouls: Pistons, 4:04 second; Jackson, 3:29 second; Pistons, 1:07 second.

FG FT Reb WASHINGTON Min M-A M-A O-T A PF PTS Avdija 23:34 1-1 0-0 0-5 2 1 3 Hachimura 23:00 2-7 1-2 0-2 0 2 6 Len 6:40 4-4 0-0 0-0 0 1 8 Beal 34:52 13-22 7-8 1-3 3 2 37 Westbrook 30:11 7-17 1-3 3-14 11 5 15 Smith 23:54 6-8 2-2 0-3 5 5 16 Neto 23:18 2-8 0-0 1-4 1 1 5 Lopez 22:20 7-10 1-1 1-5 3 2 15 Bell 16:21 2-4 0-0 1-3 0 1 4 Gafford 16:07 4-7 0-3 3-8 0 2 8 Mathews 8:13 0-2 0-0 0-1 0 1 0 Bonga 5:44 0-0 0-0 0-0 0 0 0 Gill 2:53 0-1 0-0 0-0 0 1 0 Winston 2:53 2-3 0-0 0-0 0 0 4 Totals 240:00 50-94 12-19 10-48 25 24 121

Percentages: FG .532, FT .632.

3-Point Goals: 9-16, .563 (Beal 4-6, Smith 2-2, Avdija 1-1, Hachimura 1-1, Neto 1-4, Mathews 0-2).

Team Rebounds: 6. Team Turnovers: 2.

Blocked Shots: 6 (Gafford 4, Avdija, Hachimura).

Turnovers: 12 (Len 3, Beal 2, Westbrook 2, Avdija, Hachimura, Lopez, Neto, Smith).

Steals: 11 (Avdija 2, Beal 2, Bell 2, Neto 2, Westbrook 2, Hachimura).

Technical Fouls: None.

Detroit 27 28 25 20 — 100 Washington 27 34 32 28 — 121

A_0 (20,356). T_2:08.