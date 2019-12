Unbeaten Amity hands Trumbull first loss

Trumbull lost to Amity, 40-32, in the first round of the Amity Holiday Tournament on Saturday.

Coach Steve Tobitsch’s Eagles will meet Masuk on Monday at 4 p.m. in the second round at Amity.

Cassi Barbato and Emi Roberto each scored 11 points for Trumbull.

Trumbull (4-1)

Emma Gentry: 1 0-0 3; Emi Roberto: 4 0-0 11; Sarah Stolze: 1 2-4 4; Amanda Ruchalski: 0 0-0 0; Maeve Hampford: 0 3-4 3; Sam Guimont: 0 0-0 0; Julia Lindwall: 0 0-0 0; Grace Lesko: 2 0-2 5; Cassi Barbato: 3 2-2 11; Brooke Guimont: 0 0-0 0

Totals: 9 7-10 32

Amity (3-0)

Jill Martin: 3 7-11 15; Jayne Whitman: 3 0-0 7; Meadow Blakeslee: 1 1-2 3; Abby Escuelier: 3 0-1 6; Meghan Smith: 1 4-4 6; Sarah Granados: 1 0-2 3; Jenna Vantise: 0 0-0 0.

Totals: 12 12-20 40

Scoring by Quarters:

Trumbull: 5 9 13 5 - 32

Amity: 8 13 9 10 - 40

3-Pointers Made:

Trumbull: Emma Gentry-1; Emi Roberto-3; Cassi Barbato-3

Amity: Jill Martin - 2; Jayne Whitman-1; Sarah Granados-1