UEFA pide a FIFA flexibilizar regla de la mano

El presidente de la FIFA Gianni Infantino ha recibido una solicitud de la UEFA para modificar otra vez la regla de la mano para que los árbitros tengan más flexibilidad y prevenir que los futbolistas sean sancionados injustamente.

En una carta a Infantino a la que The Associated Press tuvo acceso, el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin pidió una reunión en noviembre del órgano que establece cuáles son las reglas del fútbol para evaluar si se permite que los árbitros vuelvan a ser los responsables de determinar si un mano fue intencional o no.

La intervención de Ceferin responde a una serie de penales que han sido señalados por balones que — incluso sin querer — tocaron brazos extendidos o alzados.

“El intento de definir estrictamente los casos en los que el manejo del balón es una infracción ha resultado en muchas decisiones injustas que han sido objeto de una creciente frustración e incomodidad por parte de la comunidad del fútbol”, escribió Ceferin.

La UEFA no tiene facultades para cambiar el reglamento, a pesar de que organiza la competición de clubes más grande del mundo — la Liga de Campeones — y tiene las ligas nacionales más populares del continente. El International Board, a cargo de las reglas, es controlado por la FIFA — con la mitad de los ochos votos — y las cuatros asociaciones británicas de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

“El espíritu del juego debe preservarse en todo momento”, dijo Ceferin. “Creo que volver a la redacción anterior, quizás con una revisión y la adición de una disposición que no permite marcar goles con la mano o brazo, es una opción a tener en cuenta”.

La misiva fue escrita a Infantino el 27 de octubre. Pero la argumentación de Ceferin encuentra mayor eco por un incidente el martes en la Liga de Campeones. Un remate del delantero de Chelsea Tammy Abraham golpeó la pierna del zaguero de Rennes Dalbert y rebotó en su brazo extendido. Dalbert recibió una segunda trjeta amarilla y se pitó el penal que Timo Werner ejecutó para marcar el segundo gol de la victoria 3-0 de Chelsea.

“Está ocurriendo con bastante frecuencia que el balón golpea accidentalmente las manos o los brazos de los jugadores”, escribió Ceferin. “Pero el espíritu de la ley no es muy claro en cuanto a que, estos casos se pueden evitar, que no se pueden sancionarse para evitar una fragmentación excesivo del juego e incluso evitar situaciones de peligro que deciden el resultado de los partidos”.

La regla de la mano, que se cambió en marzo de 2019 en la reunión anual del International Board, coincidió con el debut del videoarbitraje en torneos alrededor del mundo.

“El uso del VAR en muchas competiciones simplemente ha exacerbado el problema y provoca que los árbitros y los medios de prensa analicen al detalle cada situación, con un efecto paranoico y desenlaces polémicos”, dijo Ceferin.

Lo que el jerarca máximo de la UEFA encuentra particularmente problemático es que sean los árbitros los que que evalúan las posiciones de las partes del cuerpo.

“Los brazos son parte de los cuerpos que participan dinámicamente en el esfuerzo físico y su movimiento es necesario para preservar el equilibrio del cuerpo, hacer que el esfuerzo sea exitoso y evitar lesiones”, dijo Ceferin. “Existe mucha evidencia de que los defensores actualmente se ven obligados a asumir posiciones ‘antinaturales’ simplemente para evitar el riesgo de que su mano o brazo sea golpeado accidentalmente por el balón y cometer una falta o un penal".