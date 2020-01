Trumbull girls third at Amity Holiday Tournament

The Trumbull girls’ basketball team defeated Masuk, 43-28, to place third at the Amity Holiday Tournament on Monday.

Emi Roberto scored 19 points and Cassi Barbato scored 10. Barbato earned All-Tournament honors.

Trumbull will be back in action when it travels to Fairfield Ludlowe on Friday night to resume FCIAC competition.

Trumbull

Emma Gentry: 1 1-2 4; Emi Roberto: 7 5-5 19; Sarah Stolze: 1 0-0 2; Amanda Ruchalski: 1 0-0 2; Maeve Hampford: 1 2-4 4; Sam Guimont: 1 0-0 2; Julia Lindwall: 0 0-0 0; Grace Lesko: 0 0-0 0; Cassi Barbato: 4 2-2 10; Brooke Guimont: 0 0-0 0

Team: 16 10-13 43

Masuk

Emily Lange: 3 3-9 9; Alannah Tremalio: 0 0-0 0; Claire Martinsky: 1 3-4 6; Grace Yeager: 2 1-2 5; Amaya Moxam: 0 2-2 2; Kayla Santos: 0 0-0 0; Lauren Breyan: 0-0 0; Annie Gaber: 0 0-0 0; Karlye Northrup: 0 0-0 0; Kaitlyn Bodden Pivp: 1 4-4 6

Team: 7 13-21 28

Scoring by Quarters:

Trumbull: 7 12 16 8 - 43

Masuk: 2 13 0 13 - 28

3-Pointers Made:

Trumbull: Emma Gentry-1

Masuk: Claire Martinsky-1