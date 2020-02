Trumbull girls qualify for FCIAC playoffs

Trumbull defeated Fairfield Warde, 53-40, on Monday to qualify for the FCIAC girls’ basketball tournament.

Coach Steve Tobitsch’s Eagles are 14-3 overall, 11-2 FCIAC.

Maeve Hampford and Grace Lesko each scored 11 points for Trumbull.

TRUMBULL 53, WARDE 40

Trumbull

Emma Gentry: 0 0-0 0; Emi Roberto: 3 2-2 10; Sarah Stolze: 3 1-2 7; Amanda Ruchalski: 0 0-0 0; Maeve Hampford: 4 3-3 11; Sam Guimont: 0 0-0 0; Mary Lynch: 0 0-0 0; Julia Lindwall: 2 0-0 5; Grace Lesko: 4 3-4 11; Cassi Barbato: 4 0-0 9 ; Brooke Guimont: 0 0-0 0

Totals: 20 9-11 53

Fairfield Warde

Tony Lumparski: 3 0-0 9; Grace Conway: 0 0-0 0; Teagan Tully: 4 0-0 8; Riley Kenney: 0 0-0 0; Mya Henry: 1 0-0 2; Alisha Henry: 6 0-0 12; Caroline Mills: 4 1-2 9; Emma Kelly: 0 0-0 0

Totals: 18 1-2 40

Scoring by Quarters

Trumbull: 11 6 17 19 - 53

Fairfield Warde: 10 8 7 15 - 40

3-Pointers Made:

Trumbull: Emi Roberto - 2; Julia Lindwall-1; and Cassi Barbato - 1

Fairfield Warde: Tony Lumparski-3