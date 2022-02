First Period_1, Toronto, Spezza 9 (Engvall), 2:13. 2, Toronto, Matthews 29 (Bunting, Marner), 8:38. 3, Toronto, Kampf 5 (Holl, Mikheyev), 9:04. 4, Toronto, Marner 13 (Matthews), 15:31.

Second Period_5, Toronto, Bunting 13 (Marner, Kampf), 8:25. 6, Toronto, Engvall 7 (Simmonds), 15:12.

Third Period_7, New Jersey, Hughes 12 (Bratt, Sharangovich), 3:31. 8, Toronto, Marner 14, 5:57.

Shots on Goal_Toronto 18-10-8_36. New Jersey 9-9-14_32.

Power-play opportunities_Toronto 0 of 2; New Jersey 0 of 3.

Goalies_Toronto, Campbell 21-6-3 (32 shots-31 saves). New Jersey, Schmid 0-4-0 (8-7), New Jersey, Gillies 1-6-1 (28-22).

A_0 (16,514). T_2:28.

Referees_Jake Brenk, Jon Mclsaac. Linesmen_Julien Fournier, Derek Nansen.