Toronto 3, N.Y. Yankees 2

DP_Toronto 1, New York 1. LOB_Toronto 6, New York 10. 2B_Grichuk (1). HR_Hernández (1), Sánchez (1). SB_Tauchman 2 (2).

IP H R ER BB SO

Toronto Ryu 5 1-3 4 2 2 1 5 Chatwood 2-3 0 0 0 1 1 Phelps 1 2 0 0 1 0 Dolis 1 0 0 0 1 2 Romano W,1-0 1 0 0 0 2 2 Merryweather S,1-1 1 0 0 0 0 3

New York Cole 5 1-3 5 2 2 2 8 Green 1 2-3 1 0 0 0 0 Loaisiga 1 0 0 0 0 1 O'Day 1 1 0 0 0 1 Nelson L,0-1 1 1 1 0 0 3

Umpires_Home, Mark Carlson; First, James Hoye; Second, Jordan Baker; Third, Chris Segal.

T_3:44. A_10,850 (47,309).