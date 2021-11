Gerlich 3-7 6-8 14, Thomas 5-8 0-0 10, Tofaeono 6-8 1-2 13, Hightower 6-9 2-2 17, McKinney 6-12 0-0 14, Faye 3-6 3-5 9, Embry 2-4 1-2 5, Ukkonen 0-1 0-0 0, Wenger 0-0 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 31-55 13-19 82

Anderson 5-7 2-2 14, McGruder 8-13 4-4 20, De La Cerda 4-15 4-5 13, LaTora Duff 3-7 0-0 7, LaTascya Duff 6-11 4-4 21, Augmon 0-0 0-0 0, Cumber 0-0 0-0 0, Reus 0-2 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 26-55 14-15 75

Texas Tech 27 22 16 17 — 82 New Mexico 25 16 11 23 — 75

3-Point Goals_Texas Tech 7-14 (Gerlich 2-3, Hightower 3-5, McKinney 2-6), New Mexico 9-22 (Anderson 2-3, McGruder 0-1, De La Cerda 1-4, Duff 1-3, Duff 5-9, Reus 0-2). Assists_Texas Tech 21 (Gerlich 6), New Mexico 20 (Duff 9). Fouled Out_None. Rebounds_Texas Tech 35 (Faye 3-6), New Mexico 19 (McGruder 4-5). Total Fouls_Texas Tech 11, New Mexico 14. Technical Fouls_None. A_0.