Alexander 5-10 1-3 13, Nicholas 6-8 1-1 13, Rasas 4-12 0-0 8, Gilliam 1-6 2-2 4, Weathers 6-13 5-8 18, Hopkins 2-4 1-2 5, Jones 3-5 0-0 7, Brigham 0-1 0-0 0. Totals 27-59 10-16 68.

Johnson 8-17 0-1 16, Williams 0-5 0-2 0, Hicks 6-13 4-6 16, Tatum 5-13 2-2 13, Smith 0-3 0-0 0, Riley 3-5 0-0 9, Parker 1-6 1-2 4, Powell 0-2 0-0 0, Cortez 0-1 0-0 0, Lawal 0-0 0-0 0, Houston 0-0 0-0 0. Totals 23-65 7-13 58.

Halftime_Texas Southern 35-22. 3-Point Goals_Texas Southern 4-15 (Alexander 2-6, Weathers 1-2, Jones 1-3, Gilliam 0-2, Rasas 0-2), Alabama A&M 5-17 (Riley 3-5, Parker 1-3, Tatum 1-4, Powell 0-1, Hicks 0-4). Rebounds_Texas Southern 39 (Alexander 11), Alabama A&M 34 (Johnson 13). Assists_Texas Southern 10 (Weathers 3), Alabama A&M 5 (Hicks 3). Total Fouls_Texas Southern 13, Alabama A&M 16. A_146 (6,000).