Jones 3-5 0-0 6, Hollowell 2-10 1-3 7, Larson 2-5 0-2 6, Murphy 2-5 0-0 6, Safford 1-3 0-8 3, Klesmit 5-11 0-0 14, Godwin 2-2 2-4 6, Turner 1-4 0-0 3, Pringle 0-0 1-2 1, Patterson 0-0 0-0 0. Totals 18-45 4-19 52.

Marfo 2-4 5-6 9, Miller 3-7 10-13 16, Chandler 4-11 2-2 10, Gordon 4-4 0-1 9, Jackson 2-6 3-5 7, Diarra 6-9 0-2 14, Bradford 0-1 0-0 0, Aku 1-2 3-6 5, Robinson 0-0 0-0 0, Walker 0-1 0-0 0. Totals 22-45 23-35 70.

Halftime_Texas A&M 29-28. 3-Point Goals_Wofford 12-34 (Klesmit 4-9, Larson 2-4, Murphy 2-4, Hollowell 2-10, Safford 1-3, Turner 1-4), Texas A&M 3-11 (Diarra 2-3, Gordon 1-1, Jackson 0-1, Chandler 0-6). Fouled Out_Godwin. Rebounds_Wofford 28 (Jones 6), Texas A&M 31 (Miller 8). Assists_Wofford 16 (Larson 8), Texas A&M 10 (Miller 3). Total Fouls_Wofford 26, Texas A&M 17. A_613 (12,989).