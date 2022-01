Ten_Swaim 1 pass from Tannehill (Bullock kick), 1:24. Drive: 8 plays, 46 yards, 4:11. Key Plays: Tannehill 25 pass to A.Brown; Tannehill 4 pass to Firkser on 3rd-and-5; Tannehill 2 run on 4th-and-1; Foreman 14 run. Tennessee 7, Miami 0.

Second Quarter

Ten_FG Bullock 23, 14:15. Drive: 4 plays, 9 yards, 1:50. Key Play: Tannehill 5 pass to Firkser on 3rd-and-6. Tennessee 10, Miami 0.

Mia_FG Sanders 39, 9:43. Drive: 11 plays, 54 yards, 4:32. Key Plays: D.Johnson 14 run; D.Johnson 11 run; Tagovailoa 15 pass to Smythe on 4th-and-2; D.Johnson 6 run on 3rd-and-10. Tennessee 10, Miami 3.

Ten_Foreman 21 run (Bullock kick), 3:18. Drive: 12 plays, 75 yards, 6:25. Key Plays: Tannehill 5 pass to Swaim on 3rd-and-1; Tannehill 16 pass to A.Brown; Tannehill 5 run on 3rd-and-2. Tennessee 17, Miami 3.

Fourth Quarter

Ten_Firkser 15 pass from Tannehill (Bullock kick), 7:42. Drive: 4 plays, 58 yards, 2:38. Key Play: Foreman 35 run on 3rd-and-1. Tennessee 24, Miami 3.

Ten_FG Bullock 44, 2:58. Drive: 7 plays, 3 yards, 2:46. Tennessee 27, Miami 3.

Ten_Hilliard 39 run (Bullock kick), 1:53. Drive: 3 plays, 38 yards, 00:56. Key Play: D.Long 0 interception return to Miami 38. Tennessee 34, Miami 3.

___

Mia Ten FIRST DOWNS 16 16 Rushing 3 7 Passing 11 7 Penalty 2 2 THIRD DOWN EFF 3-12 7-15 FOURTH DOWN EFF 1-3 1-1 TOTAL NET YARDS 256 308 Total Plays 59 59 Avg Gain 4.3 5.2 NET YARDS RUSHING 74 198 Rushes 16 40 Avg per rush 4.625 4.95 NET YARDS PASSING 182 110 Sacked-Yds lost 4-23 1-10 Gross-Yds passing 205 120 Completed-Att. 18-39 13-18 Had Intercepted 1 0 Yards-Pass Play 4.233 5.789 KICKOFFS-EndZone-TB 2-1-1 7-5-5 PUNTS-Avg. 4-36.75 4-44.25 Punts blocked 0 0 FGs-PATs blocked 0-0 0-0 TOTAL RETURN YARDAGE 49 52 Punt Returns 2-15 3-28 Kickoff Returns 2-34 1-24 Interceptions 0-0 1-0 PENALTIES-Yds 5-55 6-70 FUMBLES-Lost 4-1 1-0 TIME OF POSSESSION 26:48 32:58

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Miami, D.Johnson 7-49, Gaskin 5-23, Tagovailoa 2-1, Lindsay 2-1. Tennessee, Foreman 26-132, Hilliard 8-45, McNichols 2-14, Tannehill 4-7.

PASSING_Miami, Tagovailoa 18-38-1-205, Gesicki 0-1-0-0. Tennessee, Tannehill 13-18-0-120.

RECEIVING_Miami, Gesicki 4-51, Parker 4-46, Waddle 3-47, Smythe 3-37, D.Johnson 2-16, Lindsay 1-8, Ford 1-0. Tennessee, Hilliard 3-33, Firkser 3-24, Swaim 3-9, A.Brown 2-41, Rogers 2-13.

PUNT RETURNS_Miami, Waddle 1-15, Milton 1-0. Tennessee, Rogers 3-28.

KICKOFF RETURNS_Miami, Lindsay 2-34. Tennessee, Hilliard 1-24.

TACKLES-ASSISTS-SACKS_Miami, Holland 7-0-0, Wilkins 6-5-0, Baker 6-1-1, Roberts 5-3-0, Sieler 4-4-0, Br.Jones 4-1-0, Ogbah 3-0-0, Van Ginkel 2-1-0, Howard 2-0-0, R.Davis 1-1-0, Phillips 1-1-0, Rowe 1-1-0, Gesicki 1-0-0, Needham 1-0-0, Butler 0-1-0. Tennessee, Cunningham 4-2-0, Jenkins 4-0-0, Hooker 3-3-0, Byard 3-1-0, Autry 3-0-1, Fulton 3-0-0, Long 2-2-0, Cruikshank 2-1-0, N.Jones 2-0-0, Landry 1-2-1, Peko 1-1-1, Dupree 1-0-0, R.Evans 1-0-0, M.Farley 1-0-0, Simmons 1-0-0, Skrine 1-0-0, Jo.Jones 0-1-0, Molden 0-1-0, Tart 0-1-0.

INTERCEPTIONS_Miami, None. Tennessee, Long 1-0.

MISSED FIELD GOALS_Miami, Sanders 53.

___

OFFICIALS_Referee Shawn Smith, Ump Bryan Neale, HL Mark Hittner, LJ Michael Dolce, FJ Dyrol Prioleau, SJ Dave Hawkshaw, BJ Dino Paganelli, Replay Mike Wimmer.