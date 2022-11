TSU_Kemp 26 interception return (Guzman kick), 14:04

TSU_Kelley III 5 run (Guzman kick), 11:00

TSU_Smith 2 pass from Allen (Guzman kick), 04:46

TSU_Banks 30 interception return (Guzman kick), 03:55

Second Quarter

HCU_McMillan 24 pass from Fomby (Enriquez kick), 13:43

TSU_Cooper 14 pass from Allen (Guzman kick), 01:55

Third Quarter

TSU_Miller 3 pass from Allen (Guzman kick), 10:13

TSU_Kelley III 3 run (Guzman kick), 01:55

HCU TSU First downs 10 22 Rushes-yards 27--21 50-309 Passing 156 207 Comp-Att-Int 19-36-2 13-24-0 Return Yards 35 40 Punts-Avg. 10-41.7 4-29.0 Fumbles-Lost 2-2 5-2 Penalty-Yards 8-69 5-65 Time of Possession 25:04 34:56

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Houston Christian, Na. Livingston 9-24, De. McMillan 1-7, Is. Mahdi 7-3, AJ. Wilson 2-(minus 3), Ju. Fomby 8-(minus 52). Tarleton St., De. Kelley III 24-239, De. Rosemond 11-35, Ma. Siderman 1-19, Kr. Dalton 4-17, On. Douglas 5-8, Team 1-(minus 2), Be. Allen 4-(minus 7).

PASSING_Houston Christian, Ju. Fomby 17-32-2-152, AJ. Wilson 1-2-0-4, Sc. Pfeiffer 1-2-0-0. Tarleton St., Be. Allen 13-23-0-207, Ma. Siderman 0-1-0-0.

RECEIVING_Houston Christian, De. Cormier 5-35, Da. Sherfield 2-35, Is. Mahdi 5-29, De. McMillan 2-29, Ve. Harrell 2-11, Ad. Green 1-9, Na. Livingston 1-9, De. Young 1-(minus 1). Tarleton St., Da. Cooper 6-155, An. Ware 2-19, De. Miller 2-16, Ja. Smith 2-11, Sh. McFarland 1-6.