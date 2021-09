Tampa Bay 12, Boston 7

LOB_Tampa Bay 2, Boston 9. 2B_Luplow (7), Margot (15), Arozarena 2 (26), Cruz (20), Renfroe (29), Araúz (3). 3B_Zunino (2). HR_Cruz 2 (30), Zunino 2 (29), Luplow (10), Dalbec 2 (20), Santana (5).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay Rasmussen W,2-0 5 6 1 1 0 2 Head 2 1 0 0 0 1 Hess 2 8 6 6 1 2

Boston Rodríguez L,11-8 3 2-3 8 6 6 0 3 Feliz 2 1-3 2 2 2 0 3 Peacock 3 4 4 4 1 3

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, John Libka; Second, Jansen Visconti; Third, Laz Diaz.

T_2:57. A_25,065 (37,755).