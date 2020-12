BERLÍN (AP) — El delantero Marcus Thuram, del Borussia Mönchengladbach, recibió el lunes una suspensión de cinco partidos por escupir al rostro de un jugador del Hoffenheim en un duelo de la Bundesliga.

La Federación Alemana de Fútbol informó que la sanción se aplica para la Copa de Alemania y la Bundesliga y que una suspensión de un partido más quedará condicionada a buena conducta hasta el 21 de diciembre de 2021.

Thuram fue expulsado el sábado tras escupir a corta distancia al defensa Stefan Posch, del Hoffenheim, durante una discusión sobre una dura llegada de Posch con el encuentro empatado 1-1. El árbitro Frank Willenborg revisó el video de la confrontación y expulsó a Thuram y amonestó a Posch.

El Gladbach concedió otro gol ocho minutos después que Thurman recibiera la tarjeta roja y terminó perdiendo 2-1.

Thuram también fue multado con 40.000 euros (50.000) por la Federación el lunes. Gladbach de antemano había multado al francés de 23 años con el salario de un mes, el cual será donado a una causa social.

El director deportivo del Gladbach, Max Eberl, dijo el domingo que el incidente del salivazo no es propio de Thuram, hijo de Lilian Thuram —que conquistó la Copa del Mundo con la selección de Francia en 1998.

Marcus Thuram, que se incorporó al club proveniente del Guingamp en 2019, recibió elogios en mayo por arrodillarse en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter en medio de las protestas tras la muerte del afroestadounidense George Floyd.

“Marcus se encuentra devastado y me aseguró que no escupió deliberadamente a Stefan Posch. Me dijo que durante una discusión con Stefan Posch él lo insultó varias veces en francés y que él involuntariamente escupió durante el acalorado intercambio de palabras”, sostuvo Eberl, que reconoció no haber visto las imágenes del incidente.

“Marcus cometió un enorme error por el que será castigado. Marcus sigue siendo la persona que conocemos y no dejaremos que se venga abajo”, añadió.

Thuram fue criticado por sus compañeros del Gladbach y el técnico después del partido y ofreció disculpas por Instagram el sábado por la noche.

“Hoy ocurrió algo que no es indicativo de mi carácter y nunca debe ocurrir. Reaccioné contra un adversario de manera errónea y algo ocurrió de manera accidental y no intencional”, escribió Thuram en Instagram el sábado por la noche.

“Me disculpo con todos, con Stefan Posch, con mis adversarios, mis compañeros, mi familia y todos los que vieron mi reacción. Por supuesto acepto las consecuencias de mi gesto”, afirmó.

El defensa Ozan Kabak, del Schalke, se perdió cinco encuentros después que escupió en dirección de un adversario en septiembre.

La federación emitió un castigo similar para el argentino Santiago Ascacíbar en abril de 2019 después que el exmediocampista del Stuttgart lanzó un escupitajo a Kai Havertz, quien en ese entonces jugaba para el Bayer Leverkusen. Ascacíbar ahora milita en el club Hertha Berlin.