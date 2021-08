FAIRFIELD, Connecticut, EE.UU. (AP) — Annika Sorenstam se llevó el domingo el Abierto Femenino Sénior de Estados Unidos al terminar con 68 golpes, cuatro bajo par, y ganar por diferencia de ocho tiros.

Sorenstam, de 50 años y cinco veces campeona del Abierto Femenino de Estados Unidos, participó por primera vez en la categoría sénior. Terminó con 276 golpes, 12 bajo par, en el Booklawn Country Club tras mantener la ventaja todo el torneo.

“Es realmente difícil de describir”, dijo Sorenstam. “Cuando llegamos, me encantó el lugar desde el inicio. Todo se sintió bien y obviamente después tienes que salir y terminar todo bien. Hoy sentí que jugué muy, muy bien. Venir aquí el domingo sabiendo lo que tenía que hacer y hacerlo, obviamente estoy muy feliz”.

Su compañera y compatriota sueca Lisolette Neumann fue segunda con una ronda de 74 golpes. Ganó el Abierto Femenino de Estados Unidos en 1988 para convertirse en la primera campeona sueca.

Su esposo Mike McGee fue el caddie de Sorenstam, mientras que sus hijas Ava, de 11 años, y Will, de 10, estuvieron en las gradas.

“Cuando cumplí 50 años tuvimos una conversación. Dije ‘¿Quieren ver a mamá jugar?’ Y respondieron ‘Sí, queremos ver a mamá jugar’”, señaló Sorenstam. “Dije, para lograrlo tengo que hacerme tiempo. No puedes simplemente salir y competir con las mujeres. Me han visto pegarle a la pelota, me han visto salir y realmente poner el sudor y lágrimas, entonces realmente funcionó. Sin ellos no hubiera sucedido. Ha sido un esfuerzo de equipo”.

Sorenstam obtuvo un premio de 180.00 dólares, así como un lugar en el Abierto de Estados Unidos en Pine Neelde Lodge & Golf Club del próximo año.

Laura Davies, campeona del evento inaugural del 2018, fue tercera con 71 golpes y 3 bajo par.

La capitana de la Copa Europea, la escocesa seaso Solheim Catriona Matthew (74), y la japonesa Yuko Saito (72) terminaron con 2 bajo par.

Con 276 golpes, Sorenstam empató el récord del torneo que Davies estableció en el Club de Golf de Chicago en el 2018.