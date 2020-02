St. Joseph gymnasts top Trumbull to remain unbeaten

St. Joseph defeated Trumbull, 138.55-130.15, at Next Dimension Gymnastics on Saturday.

The Cadets completed an unbeaten regular season with a 12-0 record, 10-0 in the FCIAC.

Trumbull is 8-4, 7-3 FCIAC.

VAULT

1. Schuyler Tomey (SJHS) 9.45

2. Caitlin Vozzella (SJHS) 9.3

3. Rachel Kapteina (THS) 9.0

4. Kenna Stevenson (THS) 8.85

BARS

1. Schuyler Tomey (SJHS) 8.7

2. Caitlin Vozzella (SJHS) 8.55

3. Lindsay Capobianco (SJHS) 8.5

4. Kenna Stevenson (THS) 8.3

BEAM

1. Lindsay Capobianco (SJHS) 9.1

2. Caitlin Vozzella (SJHS) 8.75

3. Kenna Stevenson (THS) 8.7

4. Schuyler Tomey (SJHS) 8.65

FLOOR

1. Schuyler Tomey (SJHS) 9.1

2. Caitlin Vozzella (SJHS) 9.05

3. Kenna Stevenson (THS) 8.55

4. AnNa Hughes (SJHS) 8.5

ALL AROUND

1. Schuyler Tomey (SJHS) 35.9

2. Caitlin Vozzella (SJHS) 35.65

3. Lindsay Capobianco (SJHS) 34.45

4. Kenna Stevenson (THS) 34.4