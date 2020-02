St. Joseph gymnasts out point Warde, Ludlowe

Trumbull and St. Joseph’s gymnastics teams met Fairfield Ludlowe and Fairfield Warde on Thursday.

St. Joseph swept to move to 11-0 and 9-0 in the FCIAC.

Trumbull is 8-3 and 7-2 FCIAC.

Team totals: 1. St. Joseph 137.2, 2. Ludlowe 135.2, 3. Warde 133.7, 4. Trumbull 128.7

VAULT

1. Caitlin Vozzella (SJHS) 9.3

2. Emma C Johnson (FWHS) 9.25

3. Schuyler Tomey (SJHS) 9.2

BARS

1. Schuyler Tomey (SJHS) 9.0

2. Tara Chomienne (FLHS) 8.85

3. Caroline Garrett (FWHS) 8.8

BEAM

1. Lindsay Capobianco (SJHS) 9.15

2T. Kenna Stevenson (THS) 8.9

2T. Tara Chomienne (FLHS) 8.9

3T. Caroline Garrett (FWHS) 8.8

3T. Gillian Primavera (THS) 8.8

FLOOR

1. Schuyler Tomey (SJHS) 8.9

2. AnNa Hughes (SJHS) 8.85

3T. Tess Vincent (FWHS) 8.7

3T. Tara Chomienne (FLHS) 8.7

ALL AROUND

1. Schuyler Tomey (SJHS) 35.7

2. Caroline Garrett (FWHS) 35.35

3. Tess Vincent (FWHS) 34.9