SOU_Sims 1 run (Griffin kick), 10:06

SOU_FG Griffin 33, 00:59

Second Quarter

SOU_Ligon 44 run (Griffin kick), 07:42

SOU_Taylor 34 pass from McCray (Griffin kick), 03:26

VLB_Faison 14 pass from Andrus (Fortuna kick), 01:01

Third Quarter

SOU_McCray 2 run (Griffin kick), 11:22

SOU_Morgan 56 pass from McCray (Griffin kick), 05:57

SOU_Allen 48 pass from Blood (kick failed), 01:20

Fourth Quarter

SOU_Zaragoza 23 pass from Bodden (Griffin kick), 07:05

VLB SOU First downs 5 27 Rushes-yards 24--27 43-202 Passing 95 413 Comp-Att-Int 10-26-0 24-31-1 Return Yards 70 57 Punts-Avg. 11-43.7 2-44.5 Fumbles-Lost 2-0 3-1 Penalty-Yards 11-90 7-44 Time of Possession 25:02 34:58

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Virginia Lynchburg, Br. Prosper-Kanum 7-8, Da. Anderson 3-2, To. Wallace 2-2, Sa. Matthews 1-0, Ro. Faison 2-(minus 7), Fa. Andrus 9-(minus 32). Southern U., Ka. Ligon 9-68, Je. Sims 8-50, Ty. Fusilier 7-48, Br. Morgan 9-40, Be. McCray 3-14, Ph. Thomas 1-4, Team 2-(minus 2), No. Bodden 1-(minus 7), Ha. Blood 3-(minus 13).

PASSING_Virginia Lynchburg, Fa. Andrus 10-26-0-95. Southern U., Be. McCray 18-22-0-286, No. Bodden 3-4-0-70, Ha. Blood 3-4-0-57, Gl. McDaniel 0-1-1-0.

RECEIVING_Virginia Lynchburg, Jo. Gray 6-45, Ro. Faison 2-43, Do. Perks 1-4, La. Jones 1-3. Southern U., Ca. Allen 5-124, Br. Morgan 3-66, Is. Taylor 2-59, Ch. Whitfield 3-54, Je. Sims 2-38, Sh. Zaragoza 2-23, Ed. Magee 1-22, Ka. Ligon 3-12, Co. Dyson 1-8, Re. King 1-7, Au. Pitre III 1-0.