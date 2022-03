Ebrahim Noroozi/AP

Novak Djokovic reconoció que no podrá competir en los torneos de Indian Wells ni Miami, debido a que no se ha vacunado todavía contra el coronavirus y no puede viajar a Estados Unidos.

El serbio, 20 veces campeón de torneos del Grand Slam, tuiteó el miércoles que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades “confirmaron que no cambiarán las regulaciones”.