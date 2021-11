First Period_1, San Jose, Dahlen 4 (Eklund, Burns), 7:25. 2, Buffalo, Skinner 2 (Hagg, Hinostroza), 8:48. 3, San Jose, R.Merkley 1 (Hertl, Barabanov), 12:49. Penalties_Weatherby, SJ (Tripping), 19:00; Cozens, BUF (Hooking), 19:36.

Second Period_4, San Jose, Hertl 4 (Balcers), 6:13. 5, Buffalo, Caggiula 2 (Hinostroza, Cozens), 13:33. Penalties_Burns, SJ (Closing Hand on the Puck), 16:00.

Third Period_6, San Jose, Ferraro 1 (Weatherby, N.Merkley), 6:02. 7, San Jose, Hertl 5 (Balcers, Ferraro), 11:46. 8, Buffalo, Skinner 3 (Asplund, Thompson), 18:13. Penalties_Hinostroza, BUF (Roughing), 10:15; Weatherby, SJ (Cross Checking), 10:15.

Shots on Goal_Buffalo 7-10-11_28. San Jose 9-10-8_27.

Power-play opportunities_Buffalo 0 of 2; San Jose 0 of 1.

Goalies_Buffalo, Anderson 4-1-0 (27 shots-22 saves). San Jose, Reimer 2-1-0 (28-25).

A_10,059 (17,562). T_2:24.

Referees_Wes McCauley, Dan O'Rourke. Linesmen_Vaughan Rody, Andrew Smith.