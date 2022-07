San Francisco 5, Chicago Cubs 4

E_Villar (2). LOB_Chicago 9, San Francisco 7. 2B_Suzuki (15), Slater (9). HR_González (4), Bart (7).

IP H R ER BB SO

Chicago Smyly L,3-6 4 7 5 5 2 5 Leiter Jr. 2 2-3 0 0 0 1 3 Brault 1 1-3 0 0 0 1 2

San Francisco Junis 4 5 0 0 1 4 Rogers W,2-3 2 0 0 0 0 3 García 1-3 2 1 1 0 1 Marte 1 2-3 2 2 2 0 1 Leone S,3-6 1 1 1 1 0 0

HBP_Leiter Jr. (Estrada), Marte (Gomes).

Umpires_Home, John Tumpane; First, Ryan Blakney; Second, Charlie Ramos; Third, Adrian Johnson.

T_3:06. A_40,971 (41,915).