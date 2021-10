San Diego 27, St. Thomas , Minn. 24

USD_Brown 6 pass from Erickson (Eickert kick), 05:56

UST_Hird 10 interception return (Hyde kick), 00:05

Second Quarter

UST_Rice 31 pass from Gartner (Hyde kick), 08:48

USD_Carner 30 pass from Erickson (Eickert kick), 06:57

Third Quarter

UST_FG Hyde 44, 10:09

UST_Bunce 22 interception return (Hyde kick), 09:17

USD_FG Eickert 27, 04:12

USD_Kamaka 38 fumble return (Eickert kick), 02:59

Fourth Quarter

USD_FG Eickert 31, 04:00

UST USD First downs 17 12 Rushes-yards 48-182 21-92 Passing 152 271 Comp-Att-Int 11-37-2 21-38-3 Return Yards 44 88 Punts-Avg. 5-48.2 6-37.5 Fumbles-Lost 1-1 1-0 Penalty-Yards 3-25 7-48 Time of Possession 35:22 24:38

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_St. Thomas , Minn., To. Loeffler 16-62, To. Dolan 8-33, Ca. Sexauer 5-33, Ho. Adebayo 8-21, Ni. Rice 6-21, Jo. Komis 3-13, Xa. Thurman 1-1, Is. Hall 1-(minus 2). San Diego, Te. Smith 14-83, Rh. Hanson 2-6, Ju. Erickson 3-5, Team 2-(minus 2).

PASSING_St. Thomas , Minn., Ca. Sexauer 5-13-2-66, To. Dolan 5-22-0-55, Ko. Gartner 1-2-0-31. San Diego, Ju. Erickson 13-21-3-154, Ma. Randall 8-17-0-117.

RECEIVING_St. Thomas , Minn., Xa. Thurman 3-44, Ni. Hand 2-33, Ni. Rice 1-31, To. Loeffler 3-26, An. McElroy 2-18. San Diego, Mi. Carner 6-110, Ch. Brown 6-57, Te. Smith 2-40, Ja. Reed 3-38, Va. Jefferson 3-18, Au. Liles 1-8.