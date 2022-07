San Diego 2, N.Y. Mets 1

DP_San Diego 2, New York 0. LOB_San Diego 4, New York 8. 2B_Alonso (16). HR_Machado (16). S_Nido (6).

IP H R ER BB SO

San Diego Snell W,2-5 5 4 0 0 2 5 Crismatt H,4 1 1 0 0 0 0 Morejon H,1 1 1-3 1 0 0 0 4 García H,16 2-3 0 0 0 0 0 Rogers S,28-33 1 2 1 1 1 1

New York Bassitt L,7-7 7 4 2 2 0 11 Ottavino 1 0 0 0 0 3 Díaz 1 0 0 0 0 1

HBP_Bassitt (Mazara).

Umpires_Home, Jim Wolf; First, D.J. Reyburn; Second, Angel Hernandez; Third, James Hoye.

T_3:10. A_39,359 (41,922).