SFA_FG Campos 49, 09:03

SFA_Gipson 15 pass from Self (Campos kick), 00:32

Second Quarter

SFA_FG Campos 25, 05:32

SHSU_Ezzard 5 pass from Shoemaker (kick failed), 01:32

Third Quarter

SFA_Rikel 9 pass from Self (Campos kick), 00:03

Fourth Quarter

SHSU_Adeyi 26 pass from Shoemaker (Chrest pass from Shoemaker), 09:08

SHSU_Pannell 4 run (Pavon kick), 02:37

SHSU SFA First downs 17 16 Rushes-yards 36-67 33-96 Passing 222 215 Comp-Att-Int 16-29-1 17-34-1 Return Yards 98 57 Punts-Avg. 5-50.6 5-53.2 Fumbles-Lost 1-1 2-0 Penalty-Yards 7-69 11-64 Time of Possession 29:31 30:29

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Sam Houston St., Ra. Jefferson 19-61, No. Smith 5-23, Ke. Shoemaker 7-7, Tr. Pannell 2-5, Za. Hrbacek 1-(minus 2), Team 2-(minus 27). Stephen F. Austin, Mi. Reed 16-47, Tr. Self 11-44, Xa. Gipson 1-3, Ja. Turner 5-2.

PASSING_Sam Houston St., Ke. Shoemaker 16-29-1-222. Stephen F. Austin, Tr. Self 17-34-1-215.

RECEIVING_Sam Houston St., Je. Ezzard 4-74, If. Adeyi 3-44, Ch. Harvin 4-40, Co. Chrest 3-36, Is. Schley 2-28. Stephen F. Austin, Xa. Gipson 9-100, Ja. Turner 1-46, Qu. Borders 1-18, My. Brooks 2-13, Ch. Aune 1-11, Da. Simmons 1-10, La. Rikel 1-9, Jo. Thompson 1-8.