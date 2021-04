S. Dakota St. 27, N. Dakota St. 17

SDST_Kunz 25 pass from Gronowski (Frahm kick), 10:07

NDSU_FG Reinholz 40, 06:18

Second Quarter

SDST_FG Frahm 31, 00:03

Third Quarter

NDSU_Miller 13 run (Reinholz kick), 11:24

SDST_Strong Jr. 53 run (Frahm kick), 08:28

NDSU_Miller 2 run (Reinholz kick), 02:11

Fourth Quarter

SDST_FG Frahm 24, 07:55

SDST_Davis 5 run (Frahm kick), 02:50

SDST NDSU First downs 23 14 Rushes-yards 46-305 37-97 Passing 149 149 Comp-Att-Int 10-14-0 9-17-1 Return Yards 44 47 Punts-Avg. 4-39.3 5-42.2 Fumbles-Lost 0-0 0-0 Penalty-Yards 8-68 1-9 Time of Possession 33:00 27:00

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_S. Dakota St., Ma. Gronowski 16-126, Pi. Strong Jr. 11-95, Is. Davis 16-84, Tu. Kraft 1-4, Team 2-(minus 4). N. Dakota St., Hu. Luepke 14-43, Ca. Miller 15-38, Ch. Watson 3-9, Do. Gonnella 4-8, Team 1-(minus 1).

PASSING_S. Dakota St., Ma. Gronowski 10-14-0-149. N. Dakota St., Ca. Miller 9-16-1-149, Ze. Noland 0-1-0-0.

RECEIVING_S. Dakota St., Pi. Strong Jr. 4-50, Ja. Janke 2-38, Is. Davis 3-36, Bl. Kunz 1-25. N. Dakota St., Ch. Watson 2-74, Br. Henderson 2-33, No. Gindorff 1-17, Co. Jacob 1-14, Ra. Nelson 1-9, Do. Gonnella 2-2.