Policía brasileña investiga a 4 argentinos por protocolos

SAO PAULO (AP) — La policía federal de Brasil investiga a cuatro futbolistas de Argentina por presuntamente brindar información falsa al llegar a Sao Paulo para un partido de las eliminatorias de la Copa del Mundo.

El choque Brasil-Argentina el domingo fue interrumpido tras disputarse siete minutos cuando agentes de la agencia sanitaria de Brasil, Anvisa, insistió que debían llevarse Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero — todos de clubes ingleses — al aeropuerto por no haber cumplido con los protocolos establecidos ante la pandemia de coronavirus.

Anvisa aseguró que la selección de Argentina sabía desde el sábado que los cuatro futbolistas — tres fueron titulares — no debían jugar por haber estado en el Reino Unido en los 14 días previos a su arribo, pero que no informaron eso a las autoridades brasileñas como es requerido. Todo visitante procedente del Reino Unido debe cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días en un hotel.

La policía federal brasileña confirmó el lunes a The Associated Press fueron notificados que debían salir del país la noche del domingo, y que tenían que rendir declaraciones escritas a las autoridades. Viajaron con el resto de la selección a Buenos Aires esa misma noche. El partido no se pudo reanudar.

El seleccionado albiceleste informó el lunes que los cuatro jugadores fueron liberados para reincorporarse con sus clubes de la Liga Premier: Martínez y Buendía con Aston Villa, y Lo Celso y Romero con Tottenham.

Los argentinos sostienen que cumplieron con todos los protocolos. El plantel llegó a Brasil la mañana del viernes procedente de Caracas tras una victoria 3-1 ante Venezuela la noche previa.

La FIFA también inició una investigación y que recibió el acta del árbitro, remitiéndola a su comité disciplinario.

La entidad rectora del fútbol manifestó en un comunicado que “lamenta las escenas que precedieron la suspensión del partido” y añadió que la información ”será analizada por los órganos disciplinarios competentes y una decisión se tomará a su debido tiempo”.